Az embergyűlölet nem állatvédelem

Azonnal le kell szerelni a vidámparki körhinták lovacskáit és egyéb állatfiguráit, ezek ugyanis a kiszolgáltatott állatok kizsákmányolásának szimbólumai, és így téves képet közvetítenek a gyerekeknek – ezzel a lehangolóan ostoba követeléssel hozakodott elő a PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, azaz Emberek az állatokkal való etikus bánásmódért) nevezetű globális egylet hollandiai lerakata. Ez a bizarr „állatjogi” szervezet természetesen mindenféle bogaras szektarianizmus hazájában, az Egyesült Államokban, közelebbről a virginiai Norfolkban székel, 1980-ban alakította két megszállott „állatjogi” aktivista, bizonyos Ingrid Newkirk és Alex Pacheco.

Élcelődhetnénk ezen a híren, mondván, következhet a játékmackók és plüsskutyák betiltása, a legeslegfelvilágosultabb sötétzöldek által mindössze káros karbonlábnyomnak tekintett gyerekek ugyanis előszeretettel gyűrik-nyúzzák ezeket, rájuk hemperednek, megcsavarják a fülüket, néha még velük is alszanak, és ezzel kizsákmányoló viselkedésmintát gyakorolnak be.

Aggódhatnak a betlehemfaragók, hiszen a bolondok előrukkolhatnak azzal, hogy a szent család kizsákmányolta szegény báránykák és borjacskák testhőjét. És akkor nem beszéltünk a szúnyogirtóról, a légypapírról, a hangyaporról, az egércsapdáról és megannyi szörnyűséges kínzóeszközről, amelyek bevetése miatt szegény zokogó Földanya vérző könnyekkel siratja az elvetemült embert.

A végkifejlet pedig mindig ez: mennyivel jobb hely lenne ez a bolygó, ha nem élne rajta egyetlen ember sem!

Ami azt illeti, áttételesen meg is hirdették ezt a programot. 2022 szeptemberében a PETA németországi bolondjai arra szólították fel a nőket, hogy ne létesítsenek szexuális viszonyt olyan férfiakkal, akik húst esznek. De nehogy azt higgye a kedves olvasó, hogy valami szomorú, magányos feminista nő állt elő ezzel az ötlettel! Valójában bizonyos Daniel Cox szájából potyogtak ki a paródiába illő mondatok:

Mindannyian ismerjük a külvárosi apukákat a sörösüvegekkel és grillfogóval, akik hetvencentis kolbászt sütögetnek, és a vendég által hozott cukkinit éppen csak megtűrik. Ez azonban nem csak az állatok rovására megy. Most már tudományos bizonyítékok vannak arra nézve, hogy a mérgező férfiasság az éghajlatot is károsítja. Ezért a férfiakra tetemes, 41 százalékos húsadót kéne kivetni. A szex és a szaporodás tilalma szintén célszerű lenne a húsevő férfiak számára.

Szóval az ember a főbűnös, főleg ha férfi, különösen ha apuka, végképp, ha a külvárosban él. Ha pedig még fehér is és keresztény, akkor aztán vége mindennek, tehetjük hozzá, ismerve a niedermülleri szentenciát. Apró szépséghiba, hogy az emberiséget ostorozó elszánt állatjogi jakobinusok sohasem saját magukat, mindig csak az összes többi embert átkozzák. E tény megállapítása elegendő is a hitelességük megítéléséhez.

A körhintalovak leszerelésének indítványozása nyilvánvalóan tragikomikus. De sajnos vannak, akik komolyan veszik ezt az őrületet. A hollandiai Kaatsheuvelben található Efteling vidámpark vezetése érdekesnek és megfontolandónak véli a PETA-aktivisták ötletét, és nem zárkóztak el a változtatástól. Így megeshet, hogy az 1952 óta üzemelő vidámparkból eltüntetik azt az 1865-ben készített, tehát jelentős kultúrtörténeti értéket képviselő körhintát, amin tizenhat ló, sőt még oroszlán is található.

Ez a behódoló szűkölés annál inkább elrémisztő, mivel

az „állatjogizmus” álarca mögött valójában egy veszélyes bűnszervezet rejtőzik. A PETA például lop. Egy alkalommal görények sokaságát „szabadították ki”, majd, mivel a forradalmi elszántság fordítottan arányos az értelemmel, szabadon engedték őket az erdőben – a görények pedig egytől egyig elpusztultak. Ugyanis nem vadállatok. De a nagyeszű „állatvédők” súlyosabb bűncselekményeket is elkövetnek. 2014-ben például furgonjukba csalva elrabolták és elpusztították egy virginiai kislány, Cynthia Zarate csivaváját.

Nem tévedés, elaltatták, vagyis elpusztították. A fari­zeus szervezet ezért később 49 ezer dollár kártérítést fizetett a kislány családjának.

De ez csak egy eset a sok ezerből. 2014-ben a PETA norfolki „állatmenhelyén” (valójában állatmészárszékén) 1606 kóbor (vagy annak nevezett) macskát gyűjtöttek össze, közülük 1536-ot el is altattak, amint arról a Huffington Post beszámolt. A szervezet fanatikusai 1025 kutyát is összeszedtek, 788-at megöltek. A nagyhangú „állatvédelem” ugyanis csak addig tart, amíg „kiszabadítják” szerencsétlen jószágokat a „fogságból” (magyarul ellopják a tulajdonosaiktól), de nem keresnek nekik új gazdát, mert e beteg ideológia szerint egy állat nem lehet egy ember tulajdona – az őrült aktivisták szerint nyilván jobb nekik szabadon elpusztulni, mint „fogságban sínylődni”. Íme, a szélsőbaloldaliság esszenciája: felszabadítják szerencsétlen áldozataikat, még ha azok bele is döglenek.

A PETA ennél is tovább merészkedik, megesett, hogy felbérelt bűnözőkkel verettek össze bundát, szőrmét viselő embereket. Akinek erről az Antifa-terroristák tavalyi budapesti támadásai jutnak eszébe, nem téved. Ez egyazon bolsevik lelkiség: az ideológiavezérelt élcsapat az ellenségként megbélyegzettek elpusztítására tör. Az efféle mániákus, erőszaktól sem visszariadó felszabadítási mozgalmak eredője ugyanis végső soron mindig az embergyűlölet.

Persze nem csak a PETA tűzi hamisan zászlajára az állatvédelmet, a többség a józan ész határain belül mozog. Mégis, mintha hazánkban is kezdenénk túllőni a célon, miközben fordítva ülünk a lovon.

A jog fogalma ugyanis kizárólag az emberek viszonyrendszerét képes leírni, az állatok világában értelmezhetetlen. Akkor pláne, ha e vélt jogokra hivatkozva (kimondva-kimondatlanul) az emberek fölé pozicionálják őket. Hétköznapi példa: alig akad olyan kutyatulajdonos, aki például a tömegközlekedési eszközökön szabályosan – pórázon, szájkosárral, az állatnak külön jegyet lyukasztva – utazik kedvencével. Az is nehezen tolerálható, hogy olyan áruházakba is szemrebbenés nélkül bemennek egyesek kutyával, szintúgy póráz és szájkosár nélkül, ahol ezt a szabály kifejezetten tiltja. Vagyis az állatokat az embereknél előrébb valónak tartók ellentmondást nem tűrően ráerőszakolják a maguk életstílusát olyanokra, akik arra nem vevők. Ez nem állatbarátság, hanem antiszociális viselkedés.

Mióta kultúra- és civilizációteremtésre egyedül képes fajként az ember belépett a történelembe, a maga hasznára gazdálkodik: haszonállatokat tart, élelemszerzés és állományszabályozás (vagyis az élővilág védelme) céljából vadászik, Isten kertjét gondozza.

Az állatkínzás persze megvetendő, de az nem az ember és az állatvilág viszonyával, hanem ember és Isten viszonyával, pontosabban e viszony törésével áll összefüggésben. Aki állatot kínoz, az embert is képes kínozni, mert lélekben, szellemben beteg, elszakadt a teremtés rendjétől.

Ebből következik, hogy aki bármely ideológia fanatikusaként emberre támad akár fizikailag, akár az éltető hagyományok és szokások forradalmi megmocskolásával, az nem állatvédő, hanem sötét és kényszeres embergyűlölő.

Borítókép: A PETA dinoszaurusznak öltözött aktivistáinak utcai demonstrációja Kuala Lumpurban 2023. július 6-án (Fotó: AFP/Arif Kartono )