„Nekünk Amerika az első”

Trump is kétségtelenül sok mindent ígér, elsősorban persze saját állampolgárainak, de összességében az egész világ számára is. Ezek az ígéretek azonban nem valamifajta hagymázas utópia felé mutatnak, hanem épp ellenkezőleg: a normalitáshoz való visszatérést jelentik. Kezdve olyan – látszólagos – apróságoktól, formaságoktól, hogy újra „boldog karácsonyt” kívánnak „kellemes ünnepek” helyett. Egészen addig, hogy a munkahelyeken, egyetemeken vagy épp a hadseregnél a képességek és a teljesítmény számítson, nem pedig az illető bőrszíne, szexuális orientációja vagy bármilyen – vélt vagy valós – kisebbségi, áldozati csoporthoz tartozása.

Ami az elmúlt években Amerikában végbe ment a DEI (Diversity, Equity, Inclusion – Sokszínűség, egyenlősdi, befogadás) égisze alatt, az hajmeresztő. Ennek láttuk az eredményét a teljes légiirányítási csődnél, amikor egy napra minden repülőtér forgalma leállt. Meg a Boeing gépeknél, amikor a levegőben kiszakadt egyiknek-másiknak az ajtaja. Vagy épp most, a Los Angeles-i bozóttüzeknél, amikor a városi tűzoltóság három vezetőjének mindegyike leszbikus, ezért kapta meg a pozíciót. A tűzoltócsapok városszerte mind szivárványosra vannak festve, jelezvén a fantasztikus toleranciát az LMBTQ-közösségnek, csak épp víz nem jön belőlük.

Ja, még egyet ne feledjünk: a drogos bűnöző George Floydot hősként, aranykoporsóban temették el, állami szertartás keretében; a New York-i metró utazóközönségét egy másik drogos bűnözőtől megmentő Daniel Pennyt pedig börtönbe akarták csukni. (A médiában több hónapon át tartó boszorkányüldözést követően az esküdtszék végül felmentette.)

Az amerikai baloldalnak a meritokráciát majdnem sikerült teljes mértékben lecserélnie valamiféle egalitáriusnak mutatkozni akaró, de valójában végtelenül zsarnoki, neomarxista társadalmi berendezkedésre.

És mindezt látványos jóemberkedésbe csomagolni. Ahogy a kiváló amerikai – egyébként fekete – közgazdász-filozófus, Thomas Sowell fogalmazta meg: „Lecseréltük azokat a dolgokat, amik működnek, olyanokra, amik jól hangzanak.”

Persze ezekről a dolgokról rengeteget írtunk már. Nem is folytatom. Viszont épp ezek ­miatt reménykedtünk annyira, és örültünk neki, amikor megtörtént Trump győzelme. Mert ellenkező esetben a woke-őrület teljes sebességbe kapcsolt volna. És ez már nem valamiféle amerikai értelmiségi hóbort vagy a fiatal egyetemisták és professzoraik belterjes játszadozása lenne, hanem a társadalmak teljes szétverése. És Európa ugyanezen az úton járt. Sőt, most épp ott tartunk, hogy Nyugat-Európa még mindig ezen az úton jár, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban óriási fordulat következett be. Ezt a fordulatot látjuk abban, amilyen embereket Trump a kormányába jelölt; és abban is, ahogy a kongresszusi meghallgatásaikon a demokrata szenátorok hozzák a formájukat, és próbálják a hazafiságot, a tisztességet, a normalitást képviselő miniszter- és egyéb tisztségviselő-jelölteket ellehetetleníteni. Szerencsére sikertelenül.

Európa jelentős részében viszont még ugyanazok a globalista erők vannak hatalmon, akik ezt a woke-marxizmust kiváló eszközként tudták használni a saját céljaikra. A „post-truth”, vagyis az igazság utáni világban nem számít a valóság, nem számítanak a migránsok által elkövetett bűncselekmények, de nem számít Euró­pa gazdasági tönkretétele sem; ha elég hangosan sikerül „az idegen szép”, „Putyin maga az ördög” (de Trump is ugyanezt kapta) és hasonló szlogeneket megjeleníteni, akkor elég nagy tömeg fogja ezeket elhinni és követni, hogy hatalomban tudja tartani az uralkodó elitet. A brüsszeliták Von der Leyen asszonyságtól a névtelen-arctalan bürokratákig most óriási pánikban vannak, hogy Trump ilyen erővel és lendülettel tudott visszatérni az elnöki pozícióba, és láthatóan más idők jönnek Európára is.