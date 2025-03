Európai idő, ukrán vér

Főleg, hogy néhányan csak most látnak a munkának, amelynek például Magyarország a dandárját már elvégezte. Márpedig egy ütőképes, elrettentő hadsereg felépítése nem megy varázsütésre, hosszú évekbe telik. Bruno Kahl, a Német Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) elnöke kendőzetlenül be is vallotta, minél tovább tart az orosz–ukrán háború, annál jobb Euró­pának, mert Oroszország felszabaduló katonai és anyagi erőforrásait nem tudja ellenünk fordítani. Szerinte ezért legalább 2030-ig folytatni kellene a harcokat – addigra talán utolérnék magukat. Ursula von der Leyen sem csinált titkot belőle, hogy az akár 800 milliárd euróval megtámogatott európai védelmi ipart Ukrajna megsegítésére lehetne használni. Azt azért még Kijevben is felháborodással fogadták, hogy az európai hanyagság árát ukrán vérrel fizessék meg. Egy erős Európa megteremtése persze üdvözlendő célkitűzés. Még akkor is, ha a ReArm ­Europe kapcsán egyelőre több a kérdőjel, mint a válasz. Az Euró­pai Bizottság elnöke valójában más tollával ékeskedik, hiszen a terv alapvetően tagállami kiadásokkal számol. Arról már nem is beszélve, mire a politikai ígéretekből vas lesz, Ursula von der Leyen rég nyugdíjas éveit élvezheti.

Azért az egész nagy csinnadrattával bejelentett program így is felér egy önvallomással, hogy Európa nem áll készen. Ez viszont felvet néhány kérdést.

A legkínzóbb az: ha valóban hisznek abban, hogy Oroszország egzisztenciális fenyegetés, és Ukrajna után az öreg kontinens következik, akkor eddig mire vártak? Miközben néhányan már 2014 után nekiláttak a házi feladatnak, másoknak mi tartott 2025-ig, hogy nekidurálják magukat?

A másik talány: ha az amerikaiak és az európaiak együttes támogatása nem volt elég Ukrajna győzelméhez – bármit jelentsen is az –, akkor mégis mi a magára maradó Európa haditerve?

A szerző az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője