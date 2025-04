Katy Perry hazug űrkalandja

Hiába mondja minden érintett, hogy a hatfős, kizárólag nőkből álló alakulat, amely a Blue Origin New Shephard nevű hajóján eljutott a Kármán-vonalig mostantól űrhajós, ez nem igaz. Mert az egész csinnadratta csak egy pokoli drága reklámfilm volt, amely közelebb áll Hollywoodhoz, mint a NASA-hoz. Ami ott történt, az nem kapcsolódik az űrkutatáshoz, de rengeteg pénzt hoz egyébként is roppant gazdag embereknek.

A sztorit mindenhol leírták már, legtöbbször nem pozitív előjellel, hiszen kilóg a lóláb, Katy Perry énekesnő nem lesz Valentyina Tyereskova utódja, akárhogy is küzd ezért. Az űrkutatás alapvetően az emberiség egyik legszebb, legmagasztosabb tevékenysége, körüllengi a misztikum, amely az űrt alapvetően jellemzi, az ismeretlen iránti csodálat és rettegés, s az, hogy a rettenthetetlen hősök nem félnek a sötét talánytól, hanem életük kockáztatásával odamennek, mindannyiuk nevében. Az űrhajósok valóban különleges emberek. Nagy tudású, félelmet nem ismerő szakemberek, tökéletes fizikai és lelki állapotban. Katy Perry és útitársai azonban csak annyit tettek, hogy beültek egy automatikusan működő repülőbe, amely felvitte őket magasra, épp oda, ahol a nemzetközi megállapodás értelmében már űrről beszélhetünk, majd visszatértek. A hat nő semmit se tett, nem kutatott, nem irányította a hajót, csak annyi történt, hogy becsatolták a biztonsági öveket, a végén pedig kicsatolták azokat és kiszálltak a hajóból. Katy Perry pedig a tizenegy perces kaland után megcsókolta az anyaföldet.

Mert az egész misszió csakis a reklámról szólt. Jeff Bezos, a világ egyik leggazdagabb embere a hajót készítő és működtető Blue Origin tulajdonosa, a hat utas egyike pedig az ő barátnője, Lauren Sánchez volt. A mexikói–amerikai tévébemondó egy gyerekkönyvet is írt, amely a Légy, amely az űrbe repült címet kapta, és roppant népszerű, talán nem meglepő, hogy ilyesmi témával foglalkozik a riporter, hiszen ilyen személyes kapcsolattal adja magát a mese magja. A Blue Origin egyike azon vállalkozásoknak, amelyek igyekeznek az amerikai űrkutatás kissé célt tévesztett jelenjéből kivenni a legtöbbet, amelyet a NASA nekik juttat. A hőskornak ugyanis vége, az amerikai űrügynökség mindent kiszervez magáncégeknek, amit csak lehet.

Így kaphatott lehetőséget Elon Musk SpaceX vállalkozása, amely a Blue Origin vetélytársa, s megemlítendő Richard Branson brit milliárdos Virgin Galactic nevű cége is, némileg kevesebb sikerrel. De mindhárom cég olyan magánvállalkozás, amely profitorientáltként sok pénzért visz fel gazdag embereket a Kármán-vonalig, vagyis száz kilométeres magasságba. Mivel ez komoly befektetést igényel, a reklám is szükséges. Ezért Katy Perry világsztárként reklámozza a Blue Origint, cserébe Bezos cége felviszi az énekesnőt az „űrbe”. A média természetesen imádja ezeket a sztorikat, így hírét viszik a New Shepard óriási sikerének, és további tervei is napvilágot látnak. A Blue Origin szeretne egy állandó űrállomást is Föld körüli pályára állítani, ahol képes lenne dokkolni mindenféle űrhajó, a riválisokéi is. A gond ezzel csak az, hogy Bezosék soha semmit nem tudtak még pályára állítani. A tudás a NASA-nál van, no meg a többi, űrkutatással foglakozó nemzet ügynökségénél, de nem ezeknél az új cégeknél.

Bezosék sokkal fontosabbnak tartották a politikai üzenet megfogalmazását, mint a szakmai kérdéseket. A csak nőkből álló „legénység” egyértelmű jelzés volt részükről, hogy itt a női egyenjogúságot akarják hirdetni. Ezzel együtt egy olyan űrruhát terveztettek a hölgyeknek, amelyben jól néznek ki és kényelmes is, azonnal mutatva, mennyire nem a szakmaiságról szól a kaland. Mint minden misszió, ez is kapott egy szimbólumot, amelyben helyet kapott a hat utas személyes jele. Perry tűzijátékként jelenik meg, utalva híres dalára és elismertségére, Aisha Bowe egy csillagot kapott, amely az ő elkötelezettségét mutatja a nagy célok elérése iránt. Lauren Sánchez a saját gyerekkönyvének főhősét, Flynnt, a legyet tudta rárajzoltatni a logóra, Kerianne Flynn (csak névrokon) filmtekercse azt szimbolizálja, hogy mennyire szeret történeteket mesélni, Gayle King mikrofonja a fontos témák közreadását hivatott jelképezni, Amanda Nguyen pedig egy mérleg képében tesz hitet az emberi jogok védelme mellett.

Nehéz ennél hollywoodibb sztorit elképzelni. De nem is kell. Bezos tudja, mibe kell befektetni, a drága utazgatás költsége kamatostul visszajön hozzá, hiszen ami itt idegborzoló maníroskodás, a tengerentúlon igenis hősies lépésnek tűnik. A Blue Origin honlapján természetesen kaphatók mindenféle csecsebecsék a nagy kaland emlékére. Mert ami pénzt hoz, az jó üzlet.