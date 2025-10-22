vasútSzaúdi ArábiaGCC

Vasúton a sivatagban

A vonatközlekedés alapvetően forradalmasította nem csupán azt, milyen gyorsan tud eljutni az ember viszonylag távoli pontra is, de a sínek mentén robbanásszerűen fejlődött az ipar, nagyobbak és gazdagabbak lettek a városok. No és a katonák is felfértek a vonatra.

Egykor a britek találták fel a vasutat. Ők építették fel először a rövidke szakaszokat saját hazájukban, majd a már meglevő világbirodalmat elkezdték behálózni a vonatsínekkel. Ahol a vonatsín megépült, nem volt szabadulás a britek markából. A pénzt és a jólétet mindenki szereti, néhányan még a szabadságnál is jobban. A brit gyarmatbirodalom pedig úgy tudott hatékonyan működni, hogy szükség esetén villámgyorsan a helyszínen teremtek a fegyveres katonák, és rendet tettek az esetleg lázadozni akaró tömegek leverésével. A módszer tökéletesen működött.

 A volt gyarmatbirodalom ma már független országaiban a vasút ma is a közlekedés fő módja, India vonathálózatát még a britek építették ki, s ma is lényegében ugyanúgy használják, csak jóval többen.

Van viszont egy térség, ahol bár a britek megtelepedtek, a hatalmuk nem volt különösebben erős, és a fiatalabb unokatestvér korábban befolyást szerzett. Ez Arábia. Ott az amerikaiak a britekkel egy időben, de jobb ajánlatokkal jelentek meg, az olajkincs pedig egyrészt viszonylag későn tűnt elő – 1938-ban –, másrészt annak stratégiai jelentőségét csak még később ismerték fel. Addigra viszont késő volt. A britek építettek ugyan a sivatagban egy vasútvonalat, a legendás Hidzsáz-vasutat, azt később a legendás Arábiai Lawrence felrobbantotta. Az óriási sivatagos térségben nem vonattal utaztak az emberek, hanem repülővel. Az akkoriban még két királyságra oszlott későbbi Szaúd-Arábia két fővárosa – Dzsidda és Rijád – között közel kilencszáz kilométer a távolság. Van autóút, de azt azért könnyebb karbantartani, mint a vasúti síneket, ráadásul ha a repüléssel megoldható az utazás, aligha választják sokan az ezer kilométeres túrát. Így Arábiában repülőterek épültek vasútállomások helyett, meg baseballpályák az amerikai mérnököknek. Egészen az ezredfordulóig kellett várni, hogy kiderüljön, mégis jó dolog a vasút. A mekkai zarándokoknak ugyanis valahogy el kell jutniuk a szent városba a dzsiddai repülőtérről, ők pedig nagyon sokan vannak és egyszerre érkeznek.

 Mekkában nincs repülőtér, a dzsiddait használják erre a célra, onnan vonaton nagyjából egy óra alatt jutnak Mekkába. 

De Rijád és Dzsidda között ma sincs vonat. A szaúdi vasúttársaság három hálózatot üzemeltet, az észak–déli útvonalat Rijádtól Jordániáig, a régi Hidzsázt kiszolgáló, Dzsiddát Mekkával és Medinával, valamint a King Abdullah Economic Cityt érintő nyugati vonalat, valamint a Rijádot az olajbányászat világával összekötő, Dammamig haladó keleti szakaszt. Tervek persze vannak, például a Dzsidda–Rijád áthidaló projekt, vagy a ma már alakulóban levő tengerparti, többnemzetiségű GCC vasútvonal.

A hat ország alkotta Öböl-menti Együttműködési Tanács (GCC) is csak mostanában ismerte fel a vasút jelentőségét, épp amiatt, mert a légi közlekedés közöttük mindig nagyon hatékony volt. Az új terv szerint Kuvaittól egészen az ománi Maszkatig lehetne majd utazni a 2177 kilométer hosszú vasútvonalon, amely érintené az összes tagállamot, azok kereskedelmi központjait, kikötőit, így hatékonyabbá válna a teher- és a személyszállítás is. Kuvaitban 145 kilométert haladna a vonat, onnan a szaúdiak építenének további 663 kilométert, amelybe becsatlakozna Bahrein szigete 36 kilométerrel és a jóval nagyobb Katar-félsziget 283 kilométerrel. A vonal átlépne az Egyesült Arab Emírségekbe, ők 684 kilométert építenének, hogy az utolsó szakaszon, Ománban 306 kilométert haladjon a vonat. A projekt állítólag 2030-ra el fog készülni, de azért súlyos problémák is vannak a tervekkel. A hat ország ugyanis nehezen tudja összehangolni a terveket, mindenki azt nézi, a többiek hogy állnak, az egésznek csak akkor van értelme, ha mindenki megépíti a saját szakaszát.

 Ez pedig nem olcsó, és senkinek sincs vesztegetni való pénze.

 Az első becslések szerint 250 milliárd dollár lehet a vonal felépítésének ára, ez még a híresen gazdag olajmonarchiáknak is sok, főleg ha valaki kimarad az ügyből. A gondokat tetézi, hogy az Egyesült Arab Emírségek maga is hét emírség viszonylag laza szövetsége, ahol a legnagyobb és leghatalmasabb emírség, Abu-Dzabi nem utasíthatja a többieket bizonyos munkák elvégzésére. Az Emírségekben haladó vonal mind a hét kisebb-nagyobb monarchiát érintené, hogy megerősítse a gazdasági és kulturális kapcsolatokat, ám nem mind a hét áll úgy anyagilag, hogy bármikor felépíthetné a saját részét, Abu-Dzabi pedig nem akarja feltétlenül kifizetni például Fudzsejra vasúthálózatának megépítését. A GCC egy időben azon dolgozott, hogy a szervezet közelebbi szövetséget hozzon létre, közös pénzzel és politikai unióval, végül a tervek nem váltak valóra, többek között azért, mert mind a hat ország féltékenyen őrzi saját függetlenségét, kapcsolati hálózatát, és rengeteget veszíthetnek a nagy összeborulás során. De a vasutat lehet, hogy mégis megépítik, bár a 2030-as dátum jelenleg nagyon optimistának tűnik.

