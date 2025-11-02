Az erő illúziója Európában

Az Európai Unióban a kezdetektől fogva létezett kétféle olvasat, hogy miként is kellene működtetni az egész közösséget, egységes egészként vagy a tagállamok konföderációjaként. Az eredeti elv ez utóbbi volt, Brüsszel kizárólag adminisztrációval foglalkozik, összehangolja a tagállamok munkáját, mindenki közös érdekét veszi figyelembe, így egyre hatékonyabb és erősebb lesz a tömb. De mivel minden szentnek maga felé hajlik a keze, az adminisztrátorok egyre többet és többet akartak.

A szürke öltönyös, szemüveges, könyvelőjellemű tisztviselők megérezték a lehetőséget, hogy ők döntenek fontos kérdésekben, s ez hatalmat ad nekik, elkezdték irányítani az EU-t, s nem szolgálni az európaiak érdekeit. Mert megtehették, senki se tudott keresztbe tenni a közös intézményeknek anélkül, hogy ne kritizálta volna az egységes Európát. Így aztán az Európai Bizottság szolgáló intézmény helyett uralkodóvá vált, az Európai Parlament elkezdett terjeszkedni, és megkérdőjelezhető demokratikus hátterével igyekezett minél nagyobb befolyásra szert tenni a kijelölt tagokból álló bizottsággal szemben, az Európai Tanács pedig ezt tűrte, hiszen az állam- és kormányfők azért mégis komoly hatalommal bírnak.

Egyelőre csak a legvadabb politikusok hiszik azt, hogy bármely tagállamot félre lehet állítani az uniós tagállamok közül csak azért, mert másként gondolkodik, mint a többiek. De a törekvés létezik és egyáltalán nem olyan ártatlan, mint elsőre tűnik.

Az egyes országok liberális és baloldali pártjai, amelyek alkalmasint ellenzékben vannak, mindig arra hivatkoznak, hogy Brüsszel jól és pártatlanul dolgozik, az ő kormányuk – mint például a magyar kormány – részrehajló és diktatórikus. Magyar Péter és a Tisza Párt is probléma nélkül feladná a magyar szuverenitás egy részét azért, hogy ő hatalomba kerülhessen, nem érzi aggasztónak, ha az irányítás bármilyen szeletkéje átkerül a szürke öltönyös hivatalnokok kezébe. Az elmélet szerint az ottani tisztviselőknek nincs nemzetisége, csak szakmai alapon járnak el. Ez pedig tökéletesen ellentmond az emberi természetnek. Az uniós tisztviselők ugyanis igenis saját hazájukat is szolgálják, még ha ezt minden fórumon le is tagadják. Vagyis az európai együttműködés egy állandó harc és versengés a jobb helyzetkihasználásért, a zsírosabb szerződésekért, a többiek fölé kerülésért. Nincs olyan, hogy a 27 tagú közösség egy boldog családot alkot, az ilyen meséket hat év fölött már általában nem szokás elhinni.