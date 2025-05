Béke legyen veletek!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszél arról, ütőképes haderőt kell fejlesztenie Magyarországnak. Erről egyébként nemcsak ő, hanem Orbán Viktor is számos alkalommal beszélt már, be is mutatják minden alkalommal az újonnan beszerzett harcászati járműveket, eszközöket, évek óta zajlik a honvédek toborzása, még sorozat is indult az egyik tévécsatornán, Kiképzés címen.