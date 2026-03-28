idezojelek
Vélemény

Tovább tart a demográfiai tél

Európában mindenütt csökkent a születésszám, Magyarország a bevándorlás helyett a családokat támogatja.

Faggyas Sándor avatarja
Faggyas Sándor
Cikk kép: undefined
eurostatmagyarországdemográfiai téleurópaszületési rátagyermek 2026. 03. 28. 6:51
Fotó: Németh András Péter
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy hete beköszöntött a csillagászati tavasz az északi féltekén, de a demográfiai tél tovább tombol Európában. A vén kontinens lakossága egyre erőteljesebben fogy (és egyúttal öregszik), mert egyre kevesebb gyermek születik. Ezt támasztják alá az európai népesedési helyzetről az Eurostat által nemrég publikált legfrissebb, 2024. évi adatok is. Ezek szerint a 27 tagú EU-ban 3,3 százalékkal kevesebb volt az újszülöttek száma az egy évvel korábbinál, és tovább csökkent a teljes termékenységi arányszám (TTA) is, ami azt mutatja, hogy egy nő élete folyamán hány gyermeknek adna életet az adott év kor szerinti születési gyakorisága mellett.

Demográfusok, társadalomstatisztikusok alaptézise, hogy 

egy ország népességszáma akkor fenntartható (bevándorlás nélkül), ha a TTA eléri a 2,1-et, magyarán minden szülőképes korú nő legalább két gyermeket hoz világra és nevel fel. Ezt nevezik reprodukciós szintnek, amit jelenleg már egyetlenegy uniós ország sem ér el, sőt Európa egésze egyre inkább távolodik tőle! 

Ha az utóbbi néhány év számait nézzük, a 2021. évi több mint négymillió csecsemő helyett 2024-ben már csak 3,55 millió született. A TTA 2021-ben még 1,53 volt, 2022-ben 1,46, 2023-ban 1,38, 2024-ben pedig már csupán 1,34, vagyis az EU-ban száz nő 2021-ben átlagosan 153 gyermeket hozott világra, 2024-ben már csak 134-et. A 2025-ös adatokat még nem ismerjük, de a negatív trend vélhetően folytatódott.

A Szent István-renddel 2018-ban kitüntetett, másfél éve elhunyt világhírű demográfus, 

Demény Pál azt vallotta és hirdette minden fórumon, hogy hosszú távon semmi más nem fontosabb, mint a demográfia. Ferenc pápa is többször kinyilvánította, hogy a gyerekek, a családok száma központi kérdés Európa jövőjét tekintve, és az, hogy hány gyermek születik, a legfontosabb mutató annak felmérésére, hogy egy népben mekkora a remény.

Európa számos országában azonban – főként nyugaton – a gyerekvállalás ösztönzése, a családok támogatása helyett a bevándorlást tartották, tartják még ma is gyógyírnak a népességfogyásra. Csakhogy a születésszám csökkenése annak ellenére következett be, hogy ma már az unióban minden negyedik újszülött bevándorló hátterű anyától származik. 

Magyarország viszont 2010 óta egészen más úton jár: a népesedés- és családpolitika áll a kormányzás fókuszában, s a nemzeti kormány évről évre továbbfejleszti, bővíti az Európában egyedülálló családtámogatási és otthonteremtési rendszert.

Ennek meg is volt az eredménye – tíz év alatt, 2011 és 2021 között oly mértékben megnőtt hazánkban a gyermekvállalási kedv, hogy uniós sereghajtóból az éllovasok közé kerültünk: 1,23-ról 1,61-re emelkedett a termékenységi ráta, azaz száz nőre már 161 újszülött jutott. Akkortájt úgy tűnt, nem elérhetetlen az a kormányzati cél, amit Orbán Viktor a 2017-es Budapesti Demográfiai Fórumon jelentett be, hogy 2030-ra 2,1-re emelkedjen a születési arányszám. 2022 után azonban sajnos megfordult a kedvező trend: 2023-ban 1,51, 2024-ben 1,39, 2025-ben pedig már csak 1,31 volt a TTA, ami a 2021. évihez képest majdnem húszszázalékos csökkenést jelent. Békeidőben ilyen mértékben még nem zuhant nálunk a gyermekvállalási kedv!

Csakhogy nem békeidőben élünk. 

A 2022 óta tartó ukrajnai háború, az arra adott inadekvát, hibás és káros ­uniós válaszlépések, és a nyomukban járó általános gazdasági és megélhetési válság, a fiatalok kiszámítható és stabil jövőképének hiánya miatt minden európai országban, így hazánkban is óhatatlanul csökkent a születésszám.

Bár igaz, csekély vigasz, hogy nálunk az uniós átlagnál még mindig magasabb volt (2024-ben) a TTA, így a 27 tagú EU reprodukciós rangsorában a 11. helyezést értük el. Ahhoz azonban, hogy végre elbúcsúzzunk a hosszú demográfiai téltől, több más feltétel mellett a legfontosabb a béke, a biztonság, a rend, a normális élet helyreállítása volna. Most nem lehet ennél észszerűbb és hatékonyabb családpolitika egész Európában.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojeleknagy britannia

Ellenállni az iszlamista hódításnak

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Márki-Zay Péter kiiratkozott a nemzetből

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekválasztás

Az árulás rossz, ne légy hazaáruló!

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekfutballtorna

Vinícius, a „majom” egyszerre áldozat és provokátor

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekmagyarország

Brüsszel–Kijev–Tisza-paktum az olajblokádról

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amíg nemzeti kormány van, garantálni tudjuk Magyarország békéjét és biztonságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu