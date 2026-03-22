A homokra épült mesevilág

Amíg Dubaj ki nem dugta a fejét a sivatagból, nem nagyon figyeltek fel az emberek az Arab-öböl térségére. Nagyjából kimerült abban a régió, hogy ott rengeteg az olaj, tehát rengeteg a pénz is, de ebből nem adnak senkinek, mert zsugori népség lakik ott, és pokoli a forróság. Vagyis nem igazán érdemes odautazni. Aztán Dubaj megvalósította a teljesen valószínűtlen mesevilágot, fizikai valójában felépített egy olyan városállamot, amelynek nem szabadna léteznie. Hiszen Dubaj egyáltalán nem gazdag, de elérte, hogy mindenki annak higgye. Az Egyesült Arab Emírségeknek hét egyenjogú tagja van, ők kötöttek szövetséget, hogy egy irányítás alatt, de függetlenségüket megőrizve küzdenek a világ nagy versenyfutásában. A hét emírség közül Abu-Dzabi messze a legnagyobb, legerősebb és leggazdagabb. Neki mindene van, amije Dubajnak nincs. Ha pedig szükség van a segítségre, Abu-Dzabi segít.

Néha pedig elkél a támogatás. A Burdzs Kalifa óriástorony egykoron Burdzs Dubajként épült, majd jött a pénzügyi krach, és Dubaj a nagybácsitól kért segítséget. Az pedig adott is, csak annyit kért, hogy az uralkodócsalád tiszteletére legyen az a torony Kalifa. Dubaj pedig rábólintott a kérésre. Dubaj szinte giccsbe hajló modernitása és fennhéjázó rongyrázása vonzóvá tette a nagyon gazdagok körében, de bőven laknak ott szegényebbek is. A repülőtér kibővítése azt eredményezte, hogy bárki könnyen és olcsón eljuthatott a mesevilágba, Dubaj természetes átszállóhely lett Ázsia és Európa között. A világ közepe, ahol érdemes és könnyű üzletelni, szórakozni, élvezni az életet.

A szomszédok, Katar, Omán, Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein kicsit eltérő utat választottak. Szaúd-Arábia annyira nagy és befolyásos, hogy neki nem kell csábítgatnia az embereket, ott terület és olaj is van, városok, népesség és ősi kultúra. Két bitang erős hadsereg és újabban még foci is. Bahrein vagy Katar az újgazdagok életét éli minimális lakossággal és rengeteg vendégmunkással, viszonylag vonzó fővárossal, de a dubajinál azért szigorúbb szabályokkal, Omán pedig mindig kicsit kívülálló volt sajátos kultúrájával. De azért mindenki az olajra és gázra építette a gazdagságát.