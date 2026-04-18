Algoritmusok és a kormánybuktatások

Toroczkai László nem tévedésből mondta a kampányzáró végén, hogy a Facebook megnyerte a Tisza Pártnak a választást.

Az első Facebook-forradalom Tuniszban volt 2010-ben, mivel az állami cenzúrát a Facebook segítségével kerülték meg. Az egyetemisták így a közösségi oldalon osztották meg a rendőri brutalitásról készült videókat, és itt szervezték a tüntetéseket. Ennek lett hatása az eufemisztikus jázminos forradalom, ami végül Zín el-Ábidín ben Ali elnök bukásához vezetett, és elindította az arab tavasz nevű eseménysort a régióban, ami alaposan fölzaklatta a Közel-Keletet.

A másik kiemelt eset a bangladesi példa 2024-ben, amikor a bangladesi diákok a Facebookot használták a kvótarendszer elleni tüntetések megszervezésére és a kormányzati erőszak dokumentálására. A szerveződés és információáramlás rendkívül gyorsan zajlott a fiatalok körében, és a megmozdulások hatalmasra nőttek, végül Sejk Haszina Vazed miniszterelnök asszony lemondásához és az országból való elmeneküléséhez vezettek 2024 augusztusában. Mindkét esetben a közösségi média segítségével tudták a tüntetők megkerülni az állami híradásokat, és nemzetközi figyelmet irányítani az eseményekre. Sejk elűzése mögött egy amerikaiak által követelt radarbázis ügye állt.

A fordulópont, amikor egy információs hatalom képes a fennálló hírközlő szervek fölé kerekedni, a 2020-as amerikai választás volt. Egy Trump-aktivista ugyanis létrehozta a Stop the Steal nevű Facebook-csoportot, amiben csalással vádolta a demokratákat és harcra szólított föl, és ez végül a capitoliumi lázadáshoz vezetett.

A csoport tagsága futótűzként terjedt, volt, hogy tíz másodpercenként százan léptek be. Erre felfigyeltek a Facebook-adminisztrátorok és nem állították meg a dez­információk és összeesküvés-elméletek terjedését, hanem fokozták, hiszen az, hogy a felhasználó mit lát az idővonalán görgetve, hogy milyen logikával válogatnak a tartalmak között az algoritmusok, nem véletlenszerű, hanem a Meta vezetőinek tudatos döntésének eredménye. A tudatos hergelés a Facebook-alkalmazottak között is aggodalmat szült, és egy kiszivárgott jelentésben egyikük úgy fogalmazott: „A történelem nem fog minket jóindulatúan megítélni”. Információs hatalommal való visszaélés történt. Mark Zuckerberg ezt azért csinálta, mert a vállalat részvényei esni kezdtek és így pörgette föl a Facebook-használatot, egyben a Trump-híveket is sikerült befeketíteni.