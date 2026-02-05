A CIA-tól, szeretettel

Allen Ginsberg amerikai költőként (1926-1997) a beatnemzedék egyik megalapítója volt, aki az Üvöltés című versével szerzett leginkább ismertséget. Ennek példányait az iromány obszcén részei miatt az amerikai vámhivatal 1956-ban elkobozta, a verset betiltották, de az azt követő per miatt széles körű nyilvánosságot kapott. A vers szexuális nyelvezete olyan időszakban jelent meg, amikor az Egyesült Államokban a szodómiatörvények még bűncselekménnyé tették a férfiak közötti homoszexuálist. Az Üvöltés azonban több volt egy homoszexuális költő lázas képzettársításainál: egy a kilátástalanság, az alkohol és az elszabadult szexualitás fogságába került egész nemzedék jajkiáltásává lett. Az Üvöltés nyitómondata jól ismert:

Láttam nemzedékem legjobb elméit az őrület romjaiban, hisztérikusan lemeztelenedett éhezőket

(Orbán Ottó fordítása).

A szerzőt végül a bíróság fölmentette az obszcenitás vádja alól. Ginsberg éppen New York-i lakásában rendezgette a heroinnal kapcsolatos újságcikkgyűjteményét, amikor észrevett valamit, amit nevezhetünk államtitoknak is. Ugyanis azt látta: ahogy az Egyesült Államok hadserege a hidegháború részeként előrenyomult az úgynevezett Aranyháromszög – Burma (a mai Mianmar), illetve Thaiföld és Laosz – ópiumtermelő vidékén, ezt pár hónapra már olyan újságkivágások követték, amelyek az amerikai városokban a herointúladagolás miatti halálozások növekedéséről számoltak be.

A beatköltő és jógamester rájött egy titokra, de nem volt bizonyíték a kezében.

Allen Ginsberg amerikai költő egy 1996-os felvételen. Fotó: AFP / Bridgeman Images

De 1970-ben találkozott Alfred W. McCoyjal a egy tüntetésen. McCoy azon a kaliforniai Berkeley Egyetemen szerzett korábban mesterdiplomát, amely az LSD kábítószer egyik fellegvára volt. A beatköltő ismertette sötét vízióját a téma iránt nyitott McCoyjal: szerinte a Központi Hírszerző Ügynökség, a CIA alaposan benne van az Ázsiából származó heroin kereskedelmében. Ez akkoriban hétpecsétes titoknak számított, de Ginsberg valahogy megszerezte a Time Life médiavállalat tudósítóinak délkelet-ázsiai ópiumkereskedelemről szóló kiadatlan jelentéseit, amelyeket később McCoynak is elküldött. Ginsberg még abban az évben megírta maró hangvételű CIA Dope Calypso című versét; az angol dope szó kábítószert jelent.