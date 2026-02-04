idezojelek
Vélemény

Janus-arcú imperializmus

A Biden-kormányzat ukrajnai beavatkozása nem volt ám amerikai imperializmus!

Pap Krisztián
Donald Trump imperializmus mélyállam 2026. 02. 04.
Fotó: Kenny Holston
Meglepő következtetésre jutott a Der Spiegel, Németország egyik vezető hírmagazinja január 23-i (Donald, es reicht!) számában, miszerint Washington politikáját imperializmusnak nevezte, és leírta, hogyan kellene vele szembeszállnia Európának. A hamburgi székhelyű lap szerint az Egyesült Államok elnöke egzisztenciális fenyegetést jelent Európára, mivel már nem szövetségesként, hanem ellenségként viselkedik.

Az EU vezetői egy zárt körű brüsszeli csúcstalálkozón gyakorlatilag elismerték, hogy a korábbi kapcsolati modell az Egyesült Államokkal már nem működik, és Európának önállóan kell cselekednie. A találkozón a résztvevők egyetértettek abban, hogy „sorsdöntő szakadás történt a régi és az új rend között – a második világháború óta működő nyugati rendszer és az előttünk álló jövő között”. A brüsszeli vezetés most úgy számol, hogy még három évig nem fognak tudni együttműködni az USA-val, amíg tart Trump hivatali ideje. De mi lesz akkor, ha a jelenlegi elnököt J. D. Vance alelnök fogja követni az elnöki székben? A 2029-es EP-választások végeredményéről már nem is beszélve!

Nem kétséges, hogy 1945 végére Európa két szék között a padlóra került, és mind a keleti, mind a nyugati rész elveszítette szuverenitását. Ma már el kell felejtenünk azt a nézetet, hogy például a Marshall-segély célkitűzése a romba döntött euró­pai országok feltámasztása volt. Valójában a NATO-bázisok kiépítését szolgálta. 

Egy befektetési alap volt az USA katonai bázisainak kiépítéshez és ezzel az amerikai hegemónia megteremtésére. Mellesleg kiépítették a bázisok működtetéséhez szükséges infrastruktúrát és azokat a gyárakat, üzemeket, amelyek feltétlenül szükségesek voltak. Túlzás lenne ilyet állítani? Ha azt nézzük, hogy Amerika támaszpont-birodalommá vált a második világháború után, és ma is az, akkor nem annyira.

A történelem isteni szerencséje, hogy egy olyan feszült geo­politikai helyzetben, amilyenbe Európa és benne Magyarország került, az Egyesült Államok elnöke és a magyar miniszterelnök baráti, közös nevezőre került. Mert ezzel a magyar békekezdeményezés olyan erős támogatást kapott, amely teljesen megváltoztatta a fennálló erőviszonyokat. Azonban néhány dolgot nem lehet figyelmen kívül hagyni. Azt például, hogy az USA évtizedek alatt olyan helyzetbe hozta saját magát, egy olyan agilis szuperhatalom lett, amely folyton beleavatkozott globálisan az országok, térségek életébe. És tudjuk, hogy ezek többnyire igen szerencsétlenül végződtek. Túlságosan sok konfliktust vállaltak föl azért, hogy a hadiiparukat vagy az energetikai szektort előnyökhöz juttassák, és most nagyon nehéz ebből kihátrálni.

Csakhogy az Egyesült Államok egy kétarcú birodalom, amely befelé demokráciát mutat, a külföld felé viszont kemény imperialista politikát folytatott. Márpedig ezt a kettősséget sokáig nem lehet fönt tartani, és emiatt van nehéz helyzetben Donald Trump, mert ezt a kétarcúságot kellene megszüntetnie. 

Ezért is akart villámgyorsan békét kötni Ukrajnában, ami éppen azért nem sikerült, mert a birodalmi vadhajtások, a kiépült globalista hálózat ezt meg tudta akadályozni.

Végső soron az orosz–ukrán háború kirobbantása amerikai szemszögből sem volt más, mint az orosz olaj és gáz leválasztása az amerikai LNG javára, illetve az amerikai pénzügyi alapok (BlackRock, Vanguard stb.) helyzetbe hozása. Oroszországot kint tartani, az Európai Uniót kifosztani, Amerika gazdasági érdekeit megerősíteni Európában, végül is ez volt az értelme az ukrajnai állampuccsnak, majd háborúnak.

Trump Davosban tartott beszéde alapján sejteni lehet, hogy gazdasági értelemben vissza akar térni az alapokhoz, Henry C. Carey tanaihoz, aki az amerikai közgazdaságtan legjelentősebb XIX. századi képviselője volt. Carey tanai a belső piacok erősítését célozták, ami eltávolodást okozott a britek által létrehozott szabadkereskedelmi (globális) kereskedelemtől. Carey szerint a gazdasági (mezőgazdasági, ipari) régiók közötti szoros kapcsolat és a belső piacok védelme biztosítja a nemzeti egységet és jólétet. Mint Trump kereskedelmi minisztere, Howard Lutnick kijelentette a davosi világgazdasági fórumon: „a globalizáció kudarcot vallott”, és hogy a Trump-kormány „másfajta gondolkodásmódot” alkalmaz, amely „teljesen eltér a WEF-étől”. 

Ahogy Trump elődei csinálták, úgy nem is csoda, hiszen előbb küldték a hadsereget, aztán a bankokat és az IMF-et. Néha fordítva.

Nagyon érdekes folyamatnak vagyunk részesei, mert amikor az USA elnöke éppen visszametszi a birodalmi vadhajtásokat és irányt vált, aközben a brüsszeli elit és a társutas miniszterelnökök egy szigorúbb föderalista elképzelést igyekeznek megvalósítani. Egy technokrata vagy bürokrata imperializmust, ami egy olyan térségben, ahol 27 ország 27 különböző nyelven beszél, komolytalan, de komolyan kell venni. Az amerikai ihletésű globális háttérhatalom láthatóan kiegyezett a muzulmán bevándorlókkal, akiknek harmadik, negyedik generációi Nyugat-Európában már kezdik elérni azt a kritikus szintet, amikor a folyamatot már nem lehet visszafordítani.

A Grönland-incidens tehát fölrázta a brüsszeli elitet, akik most azon sopánkodnak, hogy Trump imperializmusa vazallus helyzetbe dönti Európát, ami ellen tenni kell valamit. 

Korábban, amikor a Biden-kormányzat beavatkozott Ukrajnában, majd ,,békaemberek” felrobbantották az Északi Áramlat csővezetéket, akkor nem volt ám amerikai imperializmus! 

A karrierpolitikusok és a brüsszeli elit számára azért is rendkívül kínosak Trump lépései, mert ők is jól tudják, hogy ebben a helyzetben mit kellene tenniük: leállítani az ukránok esztelen pénzügyi támogatását, határozottan megállítani az illegális migrációt, és rendbe tenni az EU gazdaságát.

Az EU-t vezető elit véleménye a Der Spiegelben szerepel, szerintük szükség van az egyes EU-tagállamok szuverenitásának csökkentésére és az európai bürokrácia hatásköreinek megerősítésére. Tudjuk, hogy Magyarország számára ez még több forráselvonást és kötelezettségszegési eljárást jelentene. A német hetilap a kül- és védelmi politikában az egyhangúság elvének elvetésére szólít fel (nincs több vétó!), amely „megbénítja a döntéshozatalt”.

Valamint azt javasolja, hogy erősítsék meg a páneurópai intézmények hatalmát és az EU-országok központosítottabb kormányzása felé való elmozdulást. Ez még semmi, mert a lap azt is kimondja, hogy Európa saját nukleáris ernyőt vezessen be, ahelyett, hogy az USA-ra támaszkodna, miközben Franciaország és Anglia együttes atomarzenálja meg sem közelíti az oroszokét. Ekkora hülyeséget talán még a goebbelsi propaganda sem tudott volna kiötleni. Azért annyit a Der Spiegel is elismer, hogy Európa még nem áll készen arra, hogy Washington felhagyjon Ukrajna támogatásával.

Végül is ha a brüsszeli elitnek nem tetsző amerikai elnök tesz számukra kellemetlen lépéseket, akkor az imperializmus, de ha a velük azonos ideológiai elvek mentén működő elnökök alatt történnek beavatkozások (álszent támadás Irak ellen vagy az Északi Áramlat felrobbantása), akkor az más. Akkor az egy normális, fejbólintós állapot.

A szerző író, újságíró

