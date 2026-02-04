Janus-arcú imperializmus

Meglepő következtetésre jutott a Der Spiegel, Németország egyik vezető hírmagazinja január 23-i (Donald, es reicht!) számában, miszerint Washington politikáját imperializmusnak nevezte, és leírta, hogyan kellene vele szembeszállnia Európának. A hamburgi székhelyű lap szerint az Egyesült Államok elnöke egzisztenciális fenyegetést jelent Európára, mivel már nem szövetségesként, hanem ellenségként viselkedik.

Az EU vezetői egy zárt körű brüsszeli csúcstalálkozón gyakorlatilag elismerték, hogy a korábbi kapcsolati modell az Egyesült Államokkal már nem működik, és Európának önállóan kell cselekednie. A találkozón a résztvevők egyetértettek abban, hogy „sorsdöntő szakadás történt a régi és az új rend között – a második világháború óta működő nyugati rendszer és az előttünk álló jövő között”. A brüsszeli vezetés most úgy számol, hogy még három évig nem fognak tudni együttműködni az USA-val, amíg tart Trump hivatali ideje. De mi lesz akkor, ha a jelenlegi elnököt J. D. Vance alelnök fogja követni az elnöki székben? A 2029-es EP-választások végeredményéről már nem is beszélve!

Nem kétséges, hogy 1945 végére Európa két szék között a padlóra került, és mind a keleti, mind a nyugati rész elveszítette szuverenitását. Ma már el kell felejtenünk azt a nézetet, hogy például a Marshall-segély célkitűzése a romba döntött euró­pai országok feltámasztása volt. Valójában a NATO-bázisok kiépítését szolgálta.

Egy befektetési alap volt az USA katonai bázisainak kiépítéshez és ezzel az amerikai hegemónia megteremtésére. Mellesleg kiépítették a bázisok működtetéséhez szükséges infrastruktúrát és azokat a gyárakat, üzemeket, amelyek feltétlenül szükségesek voltak. Túlzás lenne ilyet állítani? Ha azt nézzük, hogy Amerika támaszpont-birodalommá vált a második világháború után, és ma is az, akkor nem annyira.

A történelem isteni szerencséje, hogy egy olyan feszült geo­politikai helyzetben, amilyenbe Európa és benne Magyarország került, az Egyesült Államok elnöke és a magyar miniszterelnök baráti, közös nevezőre került. Mert ezzel a magyar békekezdeményezés olyan erős támogatást kapott, amely teljesen megváltoztatta a fennálló erőviszonyokat. Azonban néhány dolgot nem lehet figyelmen kívül hagyni. Azt például, hogy az USA évtizedek alatt olyan helyzetbe hozta saját magát, egy olyan agilis szuperhatalom lett, amely folyton beleavatkozott globálisan az országok, térségek életébe. És tudjuk, hogy ezek többnyire igen szerencsétlenül végződtek. Túlságosan sok konfliktust vállaltak föl azért, hogy a hadiiparukat vagy az energetikai szektort előnyökhöz juttassák, és most nagyon nehéz ebből kihátrálni.