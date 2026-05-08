A titkosszolgálatok kiemelt célszemélyei

A helyzet ugyanis az, hogy az ország első számú vezetőjét, a kormányfőt sohasem szabad együttműködő célszemélyként számításba venni külföldi titkosszolgálat részéről. Ez olyan törvény, amit nem sértenek meg, és nem is lehet megsérteni sehol a világon. Vagyis egy célországban bárki lehet célszemély, ha egy támadó szolgálat lát az adott személyben potenciált, egyedül a miniszterelnök kivétel. És ha így van – mert így van (!) –, akkor fontos, hogy a beszervezett képes legyen hatni a „sérthetetlen” főnökre. Ráadásul úgy, hogy a kormány feje mindezt ne érezze pressziónak.

Ha a külpolitika irányítói közül bárki – nem feltétlen az első számú vezető – már a zsákban, még hátra van egy szakmai cél. Ki kell iktatni a célország titkosszolgálatainak képességét, hogy akadályozni tudják a támadó fél elképzeléseit. A legegyszerűbb módja – ami szakmailag persze nem indokolható –, ha mondjuk az adott ország hírszerzését integrálják a külügyminisztériumba.

Mivel így a külföldi szolgálat embere folyamatosan látja, hogy a védelem – ez esetben a hírszerzés – milyen koncepció szerint végzi a nemzet biztonságának garantálását. A hírszerzéseknek és elhárításoknak egy adott országban nem kormányok, hanem egy ország biztonságát kell garantálniuk, nyilvánvalóan a kormány felé történő lojalitással egyetemben.

Ezért lényeges, hogy a támadó szolgálat rendelkezzen autentikus információval, például a célország hírszerzésének mozgásáról. Amennyiben egy kézben összpontosul a külpolitika és a hírszerzés irányítása, a feladat kipipálva a külföldi szolgálat részéről. A külügyi tárcán keresztüli beépülés azért is kézenfekvőbb, mert így a célszeméllyel bármikor – leginkább persze külföldi hivatalos utazásai során – az ellenérdekű szolgálat által kijelölt operatív tiszt feltűnés nélkül tud találkozni. A kapcsolattartás mikéntje rendkívül fontos, mert a hírszerző együttműködést két dolog tudja felfedni/dekonspirálni. Az árulás vagy a rosszul felépített és kezelt összeköttetési rendszer a beszervezett és a tartója között.