Az értelmiség szerepe a választás viharában

Az értelmiség (számtalan definíció szerint) tanult, leginkább diplomás, szellemi munkát végzők sokasága, akik az értelem logikáját testesítik meg.
Einstein szellemesebb leírást ad az értelmiség szerepéről: „Elméletileg az elmélet és a gyakorlat ugyanaz. Gyakorlatilag nem” – mondja a nagy fizikus. Vagyis elvárható-e a 19. század óta definiált értelmiségtől, hogy csak és kizárólag „értelmes” válaszokat adjon a világ kihívásaira?
Van-e szerepe – bűnrészessége – az értelmiségnek az egyre inkább torzuló életünk abszurditásában?
A tudás hatalom, hogy fokozzuk a didaktikát sem nélkülöző elmélkedést. Ugyanakkor mégiscsak kell lennie összefüggésnek az elméleti felkészültségből fakadó értelem és a megvalósuló gyakorlat között. Vagyis Einstein talán tévedett. Mellesleg ez a relativitás logikája is, mármint hogy lehet tévedni. Mielőtt végképp mi is eltévednénk a filozofálgatás öncélúságában, hangsúlyozni kell, hogy az értelem létezése vagy figyelmen kívül hagyása a 21. század alapvető társadalomfilozófiai kérdésévé vált. Ki hát a felelős az elmélet és a gyakorlat közötti, mind nagyobb szakadékért? Ha csak a tiszta objektivitásból indulunk ki, nincs ok a világunk széthúzására, a modern kor vívmányainak leépítésére, mindarra, amit ma Európában egyre riasztóbb formában tapasztalunk.
Tagadhatatlan tény, hogy a történelem produkál értelmetlen helyzeteket, amelyek ideig-óráig hátráltatják a normális életet. De!
Amit ma látunk háborúk, politikai vendetta, gazdasági struktúrák szétverése vagy a jól működő társadalmak leépítése során, az nem kisiklás, időszakos zsákutca, hanem megtervezett és könyörtelenül végrehajtott támadás az emberi lét ellen. A legszomorúbb tapasztalás az, hogy leginkább éppen az értelmiség kapta a negatív főszerepet a „mindenek pusztítása” projektben.
A leggátlástalanabb ütközet a tudással felvértezettek körében terjed leginkább. Nyoma sincs az értelmes megoldás keresésének, a konfrontáció lezárására tett kísérletnek. Azt lehet érzékelni, hogy az elméleti felkészültségüket a gyakorlati élet teljes szétveréséhez mozgósítják. A kérdés csak az: miért?
