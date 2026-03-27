Panyinak tanúvallomást kell tennie!

A titkosszolgálat veszélyes üzem mindazoknak, akik benne vannak és azoknak is, akik nem tagjai a szervezetnek. A veszély éppen az, hogy mi is mondható el a munkájukról, céljaikról. Semmi! Mert akik tagjai, azokat titoktartás kötelezi, akik meg kívülről spekulálnak – akár politikai pozícióból is –, rá sem láthatnak arra, ami mindig is mindenkit izgató falak mögött zajlik.

Hogy a csizma mégis az asztalon van, annak oka egy újabb botrányszagú történet, mégpedig Panyi Szabolcs újságíró esete a titkok világával. Eme mindig jól értesült sajtós mondandója – bármi is legyen annak tartalma – mindaddig nem releváns, amíg nem tisztázza azon állítását, hogy ő külföldi titkosszolgálattól milyen körülmények között kap információt és milyen céllal.

Ha bármikor együttműködésre kérte bármelyik külföldi szolgálat, azt a magyar elhárításnak jelentenie kellett volna. Ennek elmaradása felveti annak gyanúját, hogy elfogadta a felkérést a meg nem engedett tevékenységre.

A közte és egy külföldi szolgálat közötti együttműködés tényét egyébként saját maga állította, kimerítve a törvényi tényállást. Amennyiben csak blöfföl, és saját magát fényezi az ismerősei előtt, milyen alapon hivatkozik és ezzel járat le külföldi szolgálatokat? Ráadásul azt állítja: a nem tisztázott forrásból származó információk arra utalnak, hogy magyar politikusok idegen hatalom – ez esetben orosz – képviselőivel tartanak fenn operatív együttműködést.

Ilyen elsődleges információk esetén az azokhoz hozzáférő személynek szintén a magyar elhárítást kell haladéktalanul felkeresnie, jelezve a felmerült tételeket. Minden dokumentumot át kell adnia az információs forrásokkal egyetemben. Amennyiben ezt elmulasztja – ráadásul a törvényes eljárás helyett a sajtóban szivárogtat feltételezéseket –, szintén bűncselekményt követ el.

Ilyen típusú elsődleges információk esetén az illetékes szolgálatok operatív ellenőrzést végeznek, hogy megállapítsák, mi is történt valójában. Amennyiben a hír nyilvánosságra kerül, korábban, mint ahogy az operatív munka elkezdődne, az gyakorlatilag lenullázza annak lehetőségét, hogy a szolgálatok eredményt tudjanak felmutatni a vizsgálatuk során. Hiszen az érintettek, amennyiben törvénytelenül jártak el, eltüntethetik a nyomokat. A szakmai vizsgálat elmaradása esetén az újságíró állításai hamis vádként kerülhetnek a bíróság elé.