Köztörvényes bűnözés berlini módra

Amikor valamit sokszor mondanak el – szajkóznak –, vagy amiről próbálják például politikusok meggyőzni a világot, gyakran kiderül, hogy a valós tényektől igen messze van. Régi igazság: előbb gondold át, mit akarsz, mielőtt beszélsz vagy cselekszel. Látva a mai politika stílusát, különösen nemzetközi szinten, nem valószínű, hogy megfogadták volna a fenti bölcseletet, mivel az emberek többsége nem szeretné elkövetni a bizonyos politikusok által kínált meggondolatlan őrültségeket. És mégis gyakran

még az óvodai szintet elérni képtelen hatalomban lévők döntenek nagy nemzetek sorsáról.

Persze tudjuk, hogy ők csupán érdeket képviselő katonák az erőterek hadrendjében, és csak annyi a dolguk, hogy az éppen aktuális napi utasítást képviseljék, attól is függetlenül, hogy korábban az adott tétel ellenkezőjéről kívánták meggyőzni a nagy érdemű publikumot, országaik kiszolgáltatott polgárait. Egyik pillanatban erős kezű vezetők, akik nem riadnak vissza a velük szemben álló a katonai túlerőtől sem, ha mások gyerekeit kell vágóhídra küldeni, hiszen korunk fegyveres harcterei az odaérkező katonák temetői, a túlélés minimális esélye mellett. Viszont eme harcos vezérek – hölgyek és urak – ott a politikai beosztások csúcsain azonnal jogvédőkké alakulnak, ha valamennyi józan ésszel még rendelkező ellenlábasaik érdemi változást követelnek értelemtől megfosztott országaikban, és lassan szerte Európában.

Barbara Slowik Meisel, Berlin rendőrfőnöke egy jogász hölgy – aki nyilvánvalóan a paragrafusok követője – panasszal élt a közállapotokkal összefüggésben.

Kifejtette, hogy külföldről időnként beutazó bűnözők teszik tönkre Berlin bűnözési statisztikáját, hiszen folyamatosan nő az erőszakos cselekmények száma. Turistáknak álcázott elkövetőkről beszélt a bűnözési hullámot kiváltókkal kapcsolatban. Tessék?

A diplomácia szófordulatai sok mindent képesek úgy megjeleníteni, hogy az elhangzottak mást és mást jelentsenek attól függően, ki mit szeretne belehallani. Ez rendben is van, de azért legyenek időnként határok ebben a zsonglőrködésben. „A királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem.” 1213-ban, Meráni Gertrúd királyné meg­gyilkolása idején hangzott el eme felszólítás állítólag. A vesszők különböző módon történő kihelyezése adja meg, hogy ki és milyen módon kíván a témában állást foglalni, még inkább védeni magát egy esetleges későbbi számonkérés idején.