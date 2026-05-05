A régi bácsik

„hol átlátszón, mint szálka az üvegben,

egészen jég alatt volt minden lélek;

s feküdt vagy állt, szobornál merevebben,

fejest vagy talpast, - s volt kinek a lába

arcához görbült, gyötrelmes ivekben.”

Biztos velünk volt a baj, és ma van minden rendben. Azért is gondolom így Dantén túl, mert mi Shakespeare-rel is ki voltunk békülve, a Hamletet kifejezetten szerettük, nagyokat tudtunk beszélgetni arról, hogy valami dramaturgiailag nem stimmel, mert hát mindjárt a legelején visszatér Hamlet atyjának szelleme a túlvilágról, és elmondja, mi a szitu, majd Hamlet felvonásokon keresztül azon töpreng, vajon van-e túlvilág:

„Meghalni – elszunnyadni – semmi több;

S egy álom által elvégezni mind

A szív keservét, a test eredendő,

Természetes rázkódtatásait

Oly cél, minőt óhajthat a kegyes.

Meghalni – elszunnyadni – és alunni!

Talán álmodni: ez a bökkenő;

Mert hogy mi álmok jőnek a halálban,

Ha majd leráztuk mind e földi bajt,

Ez visszadöbbent. E meggondolás az,

Mi a nyomort oly hosszan élteti.”

Mi több – ó, irgalom atyja, ne hagyj el! – nekünk meg kellett kívülről tanulni Hamlet monológját. Tényleg, belegondolni is rémes. Egy gimnazistának! Igaz, a magyartanárnőnk sem volt az a haverkodós fajta, szigor volt, fegyelem volt, számonkérés volt. A világ egyik legjobb tanára volt. Tele voltunk memoriterrel.

Talán már mondtam, de megismétlem: csajozni is könnyebb volt kívülről tudott versekkel.

Még a legostobább lányok között is. És amikor a mi magyartanárnőnk édesapjához – Czine Mihályhoz – vendégségbe jött Sütő András, azt mondta Czine Böske az óra végén:

– Ma Sütő András jön hozzánk vendégségbe, akinek van kedve, eljöhet, és meghallgathatja a beszélgetést.

Az, hogy „akinek van kedve”, annyit jelentett, hogy aki nem lesz ott, megnézheti magát. Ültünk a szőnyegen, talán 1979 lehetett, és akkor Misi bácsi megkérdezte: