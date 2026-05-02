Maradjunk túlfeszült lényeglátók!

„Forr a világ bús tengere, oh magyar! / Ádáz Erynnis lelke uralkodik, / S a föld lakóit vérbe mártott / Tőre dühös viadalra készti.”

Igen. És? Na és? Kit érdekel? Erynnis nincs, vérbe mártott tőr sincs, van viszont here a színpadon. Minden színpadon minden here.

Mindenhonnan lopakodik elő a háború? Kit érdekel? Hiszen a gendertudományok legújabb felfedezése szerint végre itt a százharminckilencedik nemi identitás, amelynek segítségével akárki érdekes és különleges és rendkívül egyedi lehet legalább tizenöt percig.

Ha leszbikus kecskebékának érzed magad, lábad elé fog borulni a világ.

A gólyák pedig rasszisták lesznek és homofóbok.

A mindenhonnan lopakodó háborúk pedig oly távoliak, mint a donyecki lövészárkokban árván pusztuló férfiak.

Látták a Mátrixot? Felejtsék el! Felesleges időtöltés és pénzkidobás volt bemenni a moziba, hiszen a Mátrix ma a való világ. A Való világ. Ahonnan előmásztak a mai hősök. Akik most harcolnak a szabadságért. S hogy mi a szabadság? Rossz vicc. Paródia. Bohóc. Festett arcú rém. Drag queen az óvodában, az a szabadság. Aki harcolt valamikor, akárhogyan az igazi szabadságért, vagy hányingerrel küszködik, vagy visszahúzódik a könyvtárszobába.

Tényleg, belegondoltak már: amikor még volt tétje és valódi jelentése a feketék elnyomásának, akkor Louis Armstrong azt énekelte, hogy milyen csodálatos a világ. Ma, amikor mindennek már semmi jelentősége és semmi tétje nincs, leírhatatlan arcú feketék leírhatatlan kéztartással és másfél kilós fuksszal a nyakukban üvöltik a képünkbe, hogy miképpen fogják megizélni a rohadt fehér anyánkat.

A szabadság átköltözött a TikTokra meg a Facebookra, és felfújt kacsaszájjal árulja magát.

S közben összenyitottuk a világot.

Magunkra engedtük a középkori iszlámot, akik a mi szabadságunkat hadüzenetnek veszik.

„Megdöbbentő hozzáállás körvonalazódik a német jogrendhez abból a riportból, amit az ARD német közszolgálati csatorna készített fiatal muszlim férfiakkal Berlin szívében. – Németország nem érdekel, csak a vallásom – jelentette ki egyikük.”

Tegye fel a kezét, aki csodálkozik.