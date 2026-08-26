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Álszent liga

No, igen, a magyar történelem győzelemként jegyzi azt a napot – 1686. szeptember másodika, Buda visszafoglalása a töröktől.

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Pilhál György
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szent ligapetneházy dávidlotharingiai károlymagyar történelem 2026. 08. 26. 5:35
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A folytatás sem érdektelen. A győztes Szent Liga megszállt államnak, szimpla provinciának, a Habsburg-birodalom meghódított területének tekintette Magyarországot, ennek megfelelően bánt is vele. Ennél már csak az elképesztőbb, hogy egy évvel később, az 1687-es pozsonyi diétán a magyar rendek lemondtak a szabad királyválasztás jogáról, az ellenállási jogról, elfogadva ezzel a Habsburgok örökletes királyságát. Hivatalos uralkodónk, Lipót ezek után még Erdélyt is „oltalma alá helyezte”; ráadásul felszámolta a hajdúk évszázados szabadságát, katonáskodásra, robotra kötelezte őket, akik így jobbággyá, földesurak béreseivé lettek. „Hálából”, amiért oroszlánrészt vállaltak a török kiűzésében.

Csoda-e, ha ezek után az ifjú Rákóczi Ferencre várt a lemarkecolt ország? De az már egy másik történet.  

Borítókép: Benczúr Gyula: „Budavár visszavétele 1686-ban” (Fotó: Wikipédia)

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