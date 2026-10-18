Felkészült-e Magyarország az iszlamizációra?

A sajtóban, a politikában vagy az oktatásban kommunikációs eszközökkel kialakított egy csoportnyomás alatti konformitást, csoportgondolkodást, érzelmi polarizációt és az úgynevezett motivált érvelést. Ezeket hihetetlen hatékonysággal tudták felerősíteni és célzottan, beidőzítve eljuttatni a polgárokhoz a közösségi platformok, ami a csoporton belüli narratívák kritikai vizsgálatának csökkenéséhez és a rivális csoportokkal szembeni fokozott ellenségességhez vezetett.

Ez a tömegkommunikációs eszközökkel terjesztett narratíva hipnózishoz hasonló csoportállapotot hozott létre jelentős tömegeknél. Ebben az állapotban az egyének csökkent etikai öntudatot és kritikai távolságtartást, az ellenvéleményekkel szembeni intoleranciát mutatnak. Mindez nálunk is létrehozott egy olyan totalitárius dinamikát, amelyekkel a liberális globalista erők teljes ellenőrzésük alatt tudják tartani szavazótáborukat, és érzelmileg, erkölcsileg zsarolni riválisaikat egyre végzetesebb kompromisszumok megtételére.

Ezen propagandatechnikákra az európai konzervatív erőknek eddig nem volt hatékony ellenszerük. Az ellenállást csak most kezdik kialakítani annak hatására, hogy az emberek egy részét a környezetük katasztrofális átalakulása kizökkentette ebből az elmeállapotból. A középosztály életkörülményeinek romlása, de főleg a radikális iszlám térnyerése egyfajta sokkhatást okozott, amely visszairányította őket a nemzeti keretek között történő lét és hagyományos értékek által felkínált biztonság felé.

Magyarországon, az elmúlt évek során szintet léptek ezek a tömeges manipulációs eszközök – hozzáteszem mindkét oldalról. Azt viszont több kutatás is kimutatta, mint például Krishnan Nair és a Pew Research, hogy a baloldali érzületű szavazók sokkal fogékonyabbak a dehumanizáló propagandára, amely őket végső soron szélsőségesebb érzelmi polarizációhoz vezeti. És bár a nemzeti konzervatív erők radikális szárnyán is megjelenik az az igény, hogy a politikai ellenfél ellen akár autoriter eszközökkel is fellépjünk vagy totalitárius geopolitikai szereplőkkel összefogjunk, a radikális iszlámmal való szövetkezés szinte kizárólag a globalista liberalizmus specifikuma.