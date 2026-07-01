amerikajubileum250amerikai konzervatív

Amerika 250: gondolatok egy posztszuverenista országból

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az amerikai konzervatívok is elkövették azt a hibát, amelyet mi is itt: beengedték a karámba a farkast.

Deme Dániel
2026. 07. 01. 6:10
Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
A demonstrator crouches in front of a flaming vehicle holding a sign that reads FUCK ICE in Los Angeles, California on June 8, 2025. Protests broke out across Los Angeles in response to federal immigration raids and the deployment of National Guard troops by the Trump administration. The protests, led by immigrant rights groups and local residents, quickly escalated into street clashes with law enforcement. Demonstrators waved Mexican flags, held signs against ICE, and set fire to cars in acts of defiance. (Photo by Sahab Zaribaf / Middle East Images via AFP)
Zavargások Los Angelesben 2025 júniusában. Fotó: SAHAB ZARIBAF / Middle East Images

Az amerikai konzervatívok is elkövették azt a hibát, amelyet mi is itt: beengedték a karámba a farkast. Ott — kissé megtévesztő módon — neokonzervatívnak nevezik azokat, akik felnevelték a „mi” Orbán Anitánkat. Azaz a Bush családot, a Dick Cheney-ket és társaikat. A neokonzervatívnak persze semmi köze a konzervatívhoz, ez eredetileg szitokszó volt, amellyel az 1960-as években a marxista liberális értelmiségiek azokat a liberális társaikat méltatták, akik globális hatalmi ambícióikat politikai és katonai beavatkozás révén akarták érvényesíteni. De strukturálisan megmaradtak liberálisnak. Bár a Trump-elnökség során elindult a szükséges megtisztulási folyamat, még mindig ott tartanak, abban sem tudnak konszenzust kialakítani, hogy megszavazzák azt a jogszabálycsomagot, amely gátat vetne az illegális bevándorlók szavazati lehetőségének és a választási csalásoknak.

Mindennek ellenére az amerikai republikánusok mai nemzedéke valódi konzervatív értékek hordozója, és ennek eredményeként egy igen reményteli jelenséget látunk, amely egyben össze is köt bennünket. Habár vezető intézményeinkben, a Danube Institute-ban, az MCC-ben egy brit típusú, rendkívül emelkedett kultúr- és etikai konzervativizmus uralkodott, éppen az hiányzott belőlük, ami minket az amerikaiakkal oly szorosan összeköt: a keresztény istenhit, a nemzeti patriotizmus és a család hagyományos erkölcsi, bibliai alapokon való megfogalmazása. A nem etnikai, hanem polgári és területi alapú nemzeti érzésünk ugyancsak velük köt bennünket össze, és választ el egyben a minket környező nemzetek csoportjától.

Teljesen váratlanul, de megjelent az amerikai konzervatív tudatban egy olyan elem is, amely eddig teljesen idegen volt tőlük, de a magyarokét a XX. századtól kezdve uralja. A dél-afrikai születésű Elon Musk saját nyomasztó történelmi tapasztalatán keresztül beültette az amerikai konzervatív tudatba azt a súlyos felismerést, hogy a haza olyasmi, amit el is lehet veszíteni.

Így lassan kezd átszivárogni a mai amerikai patrióta oldalra a felismerés: nem is kell háborút veszíteniük külső ellenség ellen ahhoz, hogy elveszítsék hazájukat, elég kapitulálniuk ama szélsőséges baloldali ideológiák előtt, amelyek ma is uralják az egyetemeiket, kulturális intézményeiket, közigazgatásukat és a pénzügyi világukat. Musk, ahogyan Orbán Viktor is, egyike volt azoknak, akik megértették: nem csupán ideológiai, hanem a nemzeti túlélésért folyó harcot folytatnak az internacionalistákkal.

Kétszázötven éve Európa átmentette magát egy más kontinensre, amelyről újra és újra önmaga segítségére siethet. Amerikába „költözésünket” sokszor kolonizációként, hódításként állították be, miközben a valóságban leginkább menekülés volt önmagunktól. Menekültünk a háborúinktól és a tragikumaikban olykor azokat is felülmúló békéinktől. De ha az európai patrióta, nemzeti oldal eltűnik, akár önhibájából, akár külső hódítás során, szinte biztos, hogy az európai, sőt közép-európai konzervativizmus nélkül az amerikai pedig belterjessé válik. Nem pénzzel, erővel és politikai nyomással tudjuk egymást leginkább támogatni, hanem eszméink keresztbeporzásával. A pénzüket és a politikai szónoklatokat tehát hagyják meg maguknak az óceánon túl! Ha a keresztény szolidaritás eleme eltűnik közülünk, ugyan, miben különbözünk a Nyugat-Európát és az Egyesült Államok nagyvárosait felperzselő nihilista halálraítéltektől?

A szerző a Hungary Today és az Ungarn Heute főszerkesztője  

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök videóüzenetet intéz a 2026-os budapesti CPAC Hungary résztvevőihez. Vége az aranykornak? (Fotó: Mirkó István)  

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekvíz

Progresszió mindhalálig

Hegyi Zoltán avatarja

Először is, mi itt falun nem lakunk, hanem élünk. Tudom, ez korszerűtlen, de attól még így van. Ráadásul szeretjük ezt az életformát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu