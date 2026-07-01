Amerika 250: gondolatok egy posztszuverenista országból

Mindennek ellenére az amerikai republikánusok mai nemzedéke valódi konzervatív értékek hordozója, és ennek eredményeként egy igen reményteli jelenséget látunk, amely egyben össze is köt bennünket. Habár vezető intézményeinkben, a Danube Institute-ban, az MCC-ben egy brit típusú, rendkívül emelkedett kultúr- és etikai konzervativizmus uralkodott, éppen az hiányzott belőlük, ami minket az amerikaiakkal oly szorosan összeköt: a keresztény istenhit, a nemzeti patriotizmus és a család hagyományos erkölcsi, bibliai alapokon való megfogalmazása. A nem etnikai, hanem polgári és területi alapú nemzeti érzésünk ugyancsak velük köt bennünket össze, és választ el egyben a minket környező nemzetek csoportjától.

Teljesen váratlanul, de megjelent az amerikai konzervatív tudatban egy olyan elem is, amely eddig teljesen idegen volt tőlük, de a magyarokét a XX. századtól kezdve uralja. A dél-afrikai születésű Elon Musk saját nyomasztó történelmi tapasztalatán keresztül beültette az amerikai konzervatív tudatba azt a súlyos felismerést, hogy a haza olyasmi, amit el is lehet veszíteni.

Így lassan kezd átszivárogni a mai amerikai patrióta oldalra a felismerés: nem is kell háborút veszíteniük külső ellenség ellen ahhoz, hogy elveszítsék hazájukat, elég kapitulálniuk ama szélsőséges baloldali ideológiák előtt, amelyek ma is uralják az egyetemeiket, kulturális intézményeiket, közigazgatásukat és a pénzügyi világukat. Musk, ahogyan Orbán Viktor is, egyike volt azoknak, akik megértették: nem csupán ideológiai, hanem a nemzeti túlélésért folyó harcot folytatnak az internacionalistákkal.

Kétszázötven éve Európa átmentette magát egy más kontinensre, amelyről újra és újra önmaga segítségére siethet. Amerikába „költözésünket” sokszor kolonizációként, hódításként állították be, miközben a valóságban leginkább menekülés volt önmagunktól. Menekültünk a háborúinktól és a tragikumaikban olykor azokat is felülmúló békéinktől. De ha az európai patrióta, nemzeti oldal eltűnik, akár önhibájából, akár külső hódítás során, szinte biztos, hogy az európai, sőt közép-európai konzervativizmus nélkül az amerikai pedig belterjessé válik. Nem pénzzel, erővel és politikai nyomással tudjuk egymást leginkább támogatni, hanem eszméink keresztbeporzásával. A pénzüket és a politikai szónoklatokat tehát hagyják meg maguknak az óceánon túl! Ha a keresztény szolidaritás eleme eltűnik közülünk, ugyan, miben különbözünk a Nyugat-Európát és az Egyesült Államok nagyvárosait felperzselő nihilista halálraítéltektől?