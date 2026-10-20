Megkongatták a vészharangot: gyorsan romlik a fiatalok helyzete

Miért számít ennyire az első munkahely?

A probléma nem ott ér véget, hogy valaki talál-e munkát. Legalább ennyire fontos az is, hogy milyen munkát talál. Philip Oreopoulos, Till von Wachter és Andrew Heisz 2012-es elemzése kanadai diplomásoknál mutatta ki, hogy a recesszió idején végzők kereseti hátránya nagyjából tíz évig fennmaradt, részben azért, mert alacsonyabb fizetésű vállalatoknál kezdték a pályájukat.

Ez a mostani helyzet szempontjából különösen fontos. A romló piac nemcsak több munkanélkülit termelhet, hanem lejjebb is tolhatja az első állás jövedelmét és minőségét. A pályakezdő elfogad egy rosszabbul fizető vagy képességeihez kevésbé illeszkedő pozíciót, majd évekbe telhet, mire munkahelyváltásokkal visszakapaszkodik arra a pályára, amelyre jobb konjunktúrában azonnal rákerülhetett volna. Lisa Kahn 2010-es amerikai kutatásában egy százalékponttal magasabb, pályakezdéskori munkanélküliségi ráta hat-hét százalékkal alacsonyabb induló bérrel járt, és még 15 évvel később is mintegy 2,5 százalékos bérhátrány maradt. A rossz kezdés tehát nemcsak egy elveszett nyarat jelent, hanem egy teljes élet bérpályáját tolhatja lejjebb.

Miért fáj ugyanaz a munkanélküliség jobban egy huszonévesnek?

Egy idősebb munkavállalónak természetesen szintén súlyos csapás az állásvesztés, de átlagosan több megtakarítása, hosszabb munkaviszonya és kiterjedtebb szakmai kapcsolatrendszere van. A pályakezdő sokszor úgy kerül ki a munkaerőpiacra, hogy még nincs érdemi pénzügyi tartaléka, nincs bizonyított munkatapasztalata, és éppen azokat az első referenciákat nem tudja megszerezni, amelyekkel később könnyebben találna állást. Mattia Filomena, Isabella Giorgetti és Matteo Picchio 2025-ös tanulmánya olasz fiataloknál azt mutatta ki, hogy ha az iskola befejezése utáni első három évben tíz százalékponttal magasabb volt a munkán kívül töltött idő aránya, öt év múlva 2,6–3 százalékkal alacsonyabb éves kereset társult hozzá. A hatás gyengült, de még 25 évvel később is 0,7–0,9 százalékos kereseti hátrány volt kimutatható.