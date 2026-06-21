Teli torokból az Örömódát?

Három és fél évtizede nagy feltűnést keltett Benedict Anderson politológus az angol eredetiben akkor megjelent Elképzelt közösségek című kötete. Szerinte a nemzetek ilyen közösségek. Nem abban az értelemben, hogy kitalációk lennének, hanem abban, hogy olyan embereket is összekötnek, mégpedig szoros kötelékkel – Anderson úgy mondja, bajtársiassággal –, akik lehet, hogy soha nem is éltek egy országban, a vallásuk, a nyelvük is különböző lehet, elképzelhető, hogy társadalmi rétegük vagy életvitelük alapján inkább idegen államok lakóihoz lennének hasonlóak. De ha eljön például a meccsnap, nemzeti színekbe öltöznek és szívükre teszik a kezüket, miközben a stadionban a himnuszt éneklik. Ilyen bajtársiasság köti például össze a magyarországi, a felvidéki és az amerikai magyart, miközben valószínűleg csak az első kettőnek azonos az anyanyelve. Az amerikai magyarok esetében a második nemzedéktől lefelé elég erős a nyelvvesztés, noha sokan tört magyarsággal is tartják nemzeti ünnepeinket, megemlékeznek hőseinkről, a kultúrában pedig olyan, nyelvtudást nem igénylő területen kapcsolódnak hagyományainkhoz, mint például a néptánc. „Függetlenül az épp fennálló, bármely nemzetben jelen lévő egyenlőtlenségektől és kizsákmányolástól, a nemzetet mindig mély, horizontális bajtársiasságként fogják fel” – írja könyve elején Anderson.

A mostani világbajnokságon tíz olyan válogatott képviselteti magát, amelynek országa az Európai Unió tagja. Játsszunk el a következő gondolattal! A tíz csapatot és szakmai stábjaikat elviszik a futballtorna előtt egy közös edzőtáborozásra, ahol összevegyítik a válogatottkeretek tagjait, majd sportszakmai megfontolások szerint összeállítják az Európai Unió tíz válogatottját A-tól J-ig. Minden csapatban lenne spanyol, portugál, francia, német, osztrák, cseh játékos – és így tovább. Mérkőzéseik előtt egyaránt az EU kvázihimnuszát, Beethoven Örömódáját játszanák le. „Freude, schöner Götterfunken…”, énekelné teli torokból a német Neuer, „Ô amis, pas de ces accents!”, csendülne fel a Marseillaise helyett a francia Mbappé ajkáról. Egyforma mezeiken az EU zászlaja virítana a kék alapon tizenkét aranyszínű csillaggal, amelyek egyébként az európai egységet, szolidaritást és harmóniát hivatottak jelképezni. A FIFA nagy gondot fordítana arra, hogy a szurkolók ne ragadtassák el magukat, „nacionalista” mezek viselése helyett ők is az unió zászlajába burkolózzanak, szintén az Örömódát énekeljék, vagy ha nem tudják a szövegét, legalább dúdolják.