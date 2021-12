Márki-Zay Péter alaptételei

Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna – szól a latin eredetű közmondás, amelynek a magyar megfelelője is jól ismert, miszerint: hallgatni arany. A baloldali összefogásnak sikerült egy olyan miniszterelnök-jelöltet kirakatba tenni, aki bizonyára nagyon sok mindent tud, egyvalamit azonban biztosan nem: hallgatni. Emiatt azonban fájjon azok feje, akik az Orbán-kormány leváltásában bizakodnak.

Márki-Zay Péter nagyon szeret beszélni. Ez abból a szempontból mindenképpen jó, hogy véget nem érő videóiban lényegében ismertette a programját. Neki biztosan nem lesz szüksége egy „őszödi kitárulkozásra”, ha valamilyen „baleset” folytán magához ragadhatná a kormányrudat. Nézzük, mi mindennel szeretné megnyerni a választók többségének a bizalmát 2022 áprilisában!

„Lehet rezsit csökkenteni, hogyne lehetne: kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni.” Ez Márki-Zay Péter rezsicsökkentési politikájának alaptétele. Valóban, ha nem mindennap fürdünk, valamint este nem kapcsoljuk fel a villanyt és télen hideg radiátorok mellett is elvagyunk egy nagykabátban, akkor biztosan kisebb lesz a számla. A beszédes jelölt az üzemanyagárak meghatározásánál sem tartja kívánatosnak a szociális szempontokat. Azaz: elő a bakancsokkal! Ne felejtsük el azonban, ha nem lennének most hatályban a 2013-ban bevezetett rezsicsökkentés szabályai, akkor évente mintegy egymillió forinttal fizetnének többet a családok az energia használatáért. A baloldal a piaci árazásban hisz, így biztosan eltörölné a kormány egyik legnépszerűbb intézkedését. Orbán Viktor miniszterelnök ráadásul tegnap jelentette be, hogy októberi szinten rögzítik a lakossági jelzáloghitelek kama­tait. Nyilván a baloldal jelöltjének ilyen nem jutna eszébe, mert ebben az intézkedésben is felfedezhető a szociális szempont.

Márki-Zay Péter bérpolitikájának is van alaptétele. Ez a következő: „Én gazdasági kérdésekben roppant liberális vagyok, én nem feltétlenül tartom szükségesnek a minimálbért se.” Világos beszéd, a multinacionális vállalatok képviselői össze is dörzsölhetik a tenyerüket. A baloldal magát jobboldalinak és roppant liberálisnak nevező jelöltje a munkavállalók legkiszolgáltatottabb rétegét hozná bizonytalan helyzetbe. A minimálbér januártól bruttó kétszázezer forintra nő. Ezzel több juttatás összege is emelkedik, így például a táppénzé, az álláskeresési járadéké és a gyermekgondozási díjé is. Ha megszűnne a minimálbér intézménye, akkor az egész rendszer megdőlne.

A migrációról sem feledkezett meg Márki-Zay Péter. Alaptétele így hangzik a bevándorlókról: „Nekünk az a fontos, hogy egy befogadó, szeretetteljes társadalom legyünk, ahol ezek az emberek magyarrá válnak legkésőbb egy-két generáció múlva.” Ez ám az igazán nagy, kerítésszaggató vállalás! Mégpedig azért, mert az integráció még egyetlenegy országban sem sikerült. Ennek eredménytelenségét láthatjuk Nyugat-Európában, nemegyszer élőben is közvetítették az utcai véres jeleneteket.

A szeretetteljes ember azt is kinyilvánította, hogy aki nem osztja az alaptételeit, az mind ostoba, tudatlan és trágyával etetett gomba. A közvélemény-kutatások most azt mutatják, hogy erőteljesen emelkedni kezdett a trágyával etetett gombák száma, ezzel arányosan pedig zuhanni kezdett Márki-Zay támogatottsága. Pedig ő a baloldal kapitánya, ezért, ha bukásra áll, akkor az összefogás reményteljes álmai is szép lassan szertefoszlanak. A füst felszáll, a homályból pedig kirajzolódik Gyurcsány Ferenc arca. Ő pedig mondhat és ígérhet bármit, de „kutyából nem lesz szalonna”.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Mirkó István)