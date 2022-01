Mini Feri beidomítása

Alig három hónappal a parlamenti választás előtt olybá tűnik: a baloldal – pestiesen szólva – rottyra tette magát. Eddigi kampányuk teljes csőd – vagy ahogyan egy baloldali elemző a minap jellemezte: „egy rakás szerencsétlenség”. Miniszterelnök-jelöltjük ahányszor csak megszólal, választók millióit sérti vérig, alázza meg. Talán nincs is olyan magyar a Kárpát-hazában, akit Márki-Zay Péter még nem nevezett ostobának és/vagy sötétben tartott, trágyával etetett gombának, amiért például túl sok vizet és gázt használ vagy ellenzi az illegális migrációt. A sajátjait is osztja rendesen, ahogyan az egy elszabadult hajóágyútól elvárható; azt állítja, a baloldalon sok az áruló, a fideszes besúgó és (természetesen) az ostoba. Újévi köszöntőjében pedig remek ütemérzékkel annak örvendezett, hogy nem lehet több szavazója a Fidesznek, mint 2018-ban, hiszen „a Covid miatt is megtizedelt, időskorú magyar lakosság nagyobb része szavazott a Fideszre”. Üzenete tömörebben: hullanak a nagyik, jaj de jó.

A kisebbik baj, hogy ezt az embert hidegen hagyja a valóság. Tény, hogy a DK-s és szocialista szavazók átlagéletkora magasabb a fideszesekénél, ráadásul a külön neki készített, valahogyan kiszivárgott, általa először letagadott, majd bevallott közvélemény-kutatás szerint is cudarul áll a baloldal. A nagyobbik baj, hogy Márki-Zay láthatóan mindenkit – nemzetiségre, bőrszínre, vallásra való tekintet nélkül – egyként utál. Talán még az időnként elkalapált „migráns” gyermekeit is. Csak úgy. Mert ő ilyen „igazi keresztény”.

Ebben a vidám hangulatban, a kirakatba kapaszkodva köszörülte meg a torkát a minap Gyurcsány Ferenc és magyarázta el Márki-Zaynak: márpedig „vagy a hat ellenzéki párt győz, vagy a Fidesz”. Tehát Péter (Mini Feri) csak ne szervezgessen itt semmiféle hetedik ellenzéki frakciót magának mindenféle leamortizált, Pálinkás-féle figurákból (Sértettek Ligája), különben ejtve lesz. Később befutott Ferenc libériás inasának, Jakab Péternek az intelme, aki úgyszintén orrára koppintott a vásárhelyi kapitánynak. Leszögezte: nem támogatja a hetedik frakciót. „A szervező hat párt fog frakciót alapítani, és Márki-Zay a Párbeszédet választotta. […] A szabályokon menet közben nem változtatunk, mert az káoszt eredményez. […] Ha Márki-Zay Péter egy, a gyakorlatban nem létező pártból önálló frakciót akar gründolni, azzal semmibe veszi a választói akaratot” – ilyeneket mondott a miskolci csődör. Ám ő igazából csak szekundáns. A vokálból ismételgeti papagájként Ferit. Gyurcsány és Jakab vakkantásainak nyomatékát az adja, hogy jövőre várhatóan övék lesz a két legnagyobb ellenzéki frakció. Ha Márki-Zay sokat hepciáskodik, visszazavarják a porszívóiparba.

S amikor már azt képzelnénk, a baloldali cirkusz ennél nem lehetne frenetikusabb, jött a hír: Mini Feri szövegírókat keres az interneten. Szö-veg-í-ró-kat! (A hirdetés azóta eltűnt.) Közben a szomszéd asztal alól Kata bohóc vastapsa hallik. Igen, a történet egyfelől vicces – így, hogy kormányzati főhatalom nélkül bohóckodnak. Másfelől halálosan komoly. Képzeljék el, mit tenne ez a mindenre (is) alkalmatlan, szociopata brüsszeli ügynöklerakat, ha a kezükbe kaparintanák a hazánkat!

Bohár Dániel kollégámnak a minap sikerült mikrofonvégre kapnia Márki-Zayt, aki kikotyogta: „Gyurcsány Ferenc le tud váltani biztosan. Ő mondja meg, ki a kapitány!” Ez a lényeg! Gyurcsány a baloldali Führer, ő mozgatja a sakktáblán a tizenhat sötét parasztját. Márki-Zay csak álmodta, hogy ellenzéket váltott. Ellenzéket legfeljebb a magyarok válthatnak, ha áprilisban újra megsemmisítő sallerokat és kokikat osztanak ki a baloldalnak.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Ripost/Keller Mátyás)