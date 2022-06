Úriemberhez méltatlan

Hogy mi a térdelés, mi a jelentése, arról viszont egy tizennégy éven aluli gyereknek fogalma sincs. Ebben egészen biztos vagyok. S nem is az a dolga, hogy elmélyüljön egy bűnözőből hőssé avatott afroamerikai férfi életútjában, a BLM-mozgalom útvesztőiben. Ha már muszáj, az angolszász politikai történetírásból először inkább a feketékről amúgy zavarba ejtő nézeteket valló Sir Winston Churchillről vagy éppen Martin Luther Kingről szerezzen ismereteket, a BLM ráér ezután. A térdelésről elég, ha annyit tud, hogy üres gesztus, semmi más. Amivel semmit sem lehet helyrehozni, arra azonban alkalmas, hogy politikai furkósbotként forgassák.

Egy éve, az Európa-bajnokság döntője előtt angol futballhuligánok a kordont áttörve, rendőröket bántalmazva hatoltak be a Wembley-stadionba, s persze kifütyülték az ellenfél, az olasz válogatott himnuszát, mert arrafelé ez így szokás. A finálé másnapján aztán a közösségi médiában összehangolt támadást indítottak az angol válogatott azon három, bevándorló-hátterű családból származó játékosa ellen, akik a tizenegyespárbajban hibáztak. Gareth Southgate hiá­ba mondta erre utalva többször is, hogy előbb a saját gondjainkkal kellene foglalkozni, s majd csak azután másokéval, az angol sajtó ma már nem vevő erre a nézetre. Azt is elhallgatják a szigetországi kollégák, hogy nem csupán Magyarország élvezi azt a kedvezményt, miszerint zárt kapus büntetés esetén a lelátó egy részét megnyithatják tizennégy éven aluli gyerekek előtt. Az Eb-döntő már említett botrányai miatt bűnhődnek az angolok is, június tizenegyedikén ők éppen Eb-döntős ellenfelüket, az olaszokat fogadják zárt kapuk mögött. Ők is megtehetnék, hogy kapcsolatba lépnek több száz iskolával, és megszervezik a „gyerektábort”. Ám ehhez dolgozni kellene, amihez talán túl kényelmesek, vagy tartanak attól, hogy a felnőttekhez hasonlóan az angol gyerekek is kifütyülnék az olasz himnuszt, ezért inkább beérik durván kétezer fős gyerekcsoport bebocsátásával. Lelkük rajta.