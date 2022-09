De vajon kik, milyen módon és kik által akarhattak beavatkozni a magyar belpolitikába Amerikából? Történetesen a választásba, megsértve ezzel hazánk szuverenitását? Márki-Zay Péterről idejekorán sejtettük, hogy küldött ember lehet. Már az életrajzában is vannak homályos pontok, például érdekes körülmény, hogy egyszerre szerezhetett történész-, mérnök- és közgazdászvégzettséget, tanulhatott meg több nyelvet, miközben nagycsaládos apaként telefonügynökként házalt Kanadában. Aztán kiderült az is, hogy amerikai tartózkodásai során találkozgatott különféle politikában érdekelt személyekkel. A választáson pedig egy idő után Soros Györgyöt kezdte védeni az óriás­plakátjain, miközben az oroszellenes szankciók érdekében szónokolt. Ez azért sem mellékes, mert a szankciókról azóta egyértelműen kiderült, hogy tönkreteszik a kontinens gazdaságát, elvágva a legfontosabb nagyvállalatokat az energiaforrásoktól. Az USA pedig dörzsölheti a tenyerét, hiszen az általa szállítható nyersanyagok versenyképessé válnak, a multicégek pedig hosszú távon áttehetik a központjukat az Egyesült Államokba az ellehetetlenült Európából. Az amerikai spekulánsok elvei szerint semmi sincs ingyen, a pénznek pedig nincs szaga, mindent meg lehet tenni a bevételek növelése érdekében, és mindenki megfizethető.

Ha azonban ezt az elvet alkalmazták, amikor megvesztegették a baloldalt, több bűncselekmény gyanúja is felmerül. Márki-Zay egyrészt nem hivatkozhat arra, hogy csak a mozgalmát támogatták, hiszen az amerikai pénzekből az egész ellenzéknek kampányolt. Ezzel pedig megsértette a választási törvényt. Ha ezek a pénzek spekulánsoktól érkeztek, még felmerülhet a pénzmosás gyanúja is. De ami a legsúlyosabb: ha külföldről érkeztek kampánydollárok a baloldalhoz, az komoly nemzetbiztonsági kockázatot is jelent, hiszen aki a révészt fizeti, az át is akar jutni a folyón, vagyis külső hatalmi tényezők, esetleg ellenérdekelt titkosszolgálatok is befolyásolhatták volna ezáltal a magyar törvényhozást. Nem véletlen, hogy a Fidesz és a KDNP frakciói arra kérték a parlament nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnökét, vegyék napirendre az ügyet. Sorsdöntő vizsga lesz ez a baloldal számára. Kiderülhet, hogy szándékosan vagy tévedésből szolgáltatták ki idegen érdekeknek az országot. Nem ez lenne az első ilyen eset, Kovács Béla, a Jobbik volt európai parlamenti képviselője például az orosz, Szabó Tímea, a Párbeszéd politikusa az amerikai hírszerzéssel állhatott kapcsolatban. Sőt Gyurcsányék titkosszolgálati vezetői egyenesen ajtót nyitottak az orosz kémeknek a Nemzetbiztonsági Hivatal épületében.

Jó pénzért ugyanis a hazaárulók Mókus őrse mindig megvehető.

Borítókép: Dobrev Klára, a DK EP-képviselője és Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)