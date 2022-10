Atomháború előtt?

Teljes képtelenség, hogy aki Moszkvát elpusztítaná, ne tudná pontosan, hogy így Berlin is elpusztul a válaszindítás után – vagy fordítva. Mindezzel természetesen a mostani hadviselő felek is tisztában vannak, és bár az elméleti kockázat örökké fennáll, amióta felküzdöttük magunkat arra a szintre, hogy a teljes emberiséget megtizedeljük, mégsem állíthatjuk, hogy végső pusztulás fenyegetné a világot. Még akkor sem, ha az új hidegháború legfontosabb alakjai olykor nukleáris csapással fenyegetőznek, ez sokkal inkább elrettentés és pozíciófoglalás, mint valami tényleges borzalomnak az előszele. A támadó szándékhoz nemcsak politikai és morális gátakat kellene átlépni, de az is elengedhetetlen, hogy egy atomhatalom legfontosabb húsz emberének egyszerre, egy időben menjen el az esze. Ha ilyesmit feltételezünk, akkor már a terjesztett propaganda, nem pedig a valóság­ismeret beszél belőlünk. Valójában a MAD-doktrína, azaz a „kölcsönösen biztosított megsemmisítés” régi elve változatlanul irányadóbb minden más feltételezésnél.

Szorongani, végső megsemmisüléstől félni tehát semmilyen értelemben nem tanácsos. Ugyanakkor tény, hogy a háború fenyegető árnyéka fölénk hajolt az elmúlt hónapokban. És amint a délszláv háborúban megtanulhattuk, az ember változatlanul kéjesen gyilkol késsel és karabéllyal is. Ez a fejlemény valószínűleg sokkal nyugtalanítóbb bármilyen feltételezett atomcsapásnál.

Borítókép: Az orosz védelmi minisztérium által 2022. október 4-én közreadott képen orosz katonák Grad rakétavetővel lőnek ukrán állásokat egy meg nem nevezett helyszínen (Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium)