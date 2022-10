Oroszországnak értelmetlen lenne nukleáris fegyvert bevetni

Csiki Varga Tamás emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hetven év történelmében, mióta léteznek atomfegyverek, a nagyhatalmak is veszítettek el háborúkat, elég csak Afganisztánra, Vietnámra vagy Irakra gondolni – mégsem merült fel soha, hogy nukleáris fegyvert vessenek be. Sőt a hidegháborút is sikerült „megúszni” eszkaláció nélkül.

Ez olyan jelentőségű esemény, sőt még nagyobb lenne, mint 9/11. Nem áll arányban az ukrán háború sikereivel vagy kudarcaival. Oroszország létét sem Ukrajna, sem a NATO nem veszélyezteti

– magyarázta. Hangsúlyozta azt is, hogy az orosz nukleáris doktrínába egy eszkalációs lépcső van beépítve. Ennek elméleti első foka más tömegpusztító – például vegyi, biológiai – fegyverek bevetése lehetne. Ezután következik egy demonstrációs csapás, például lakatlan területre. És ezt követheti csak nagyobb hatóerejű eszközök bevetése.

És hogy mi történik, ha a sarokba szorított Vlagyimir Putyin ezt másképpen látja? A szakértő rámutatott, hogy bár Oroszország nem demokratikus rendszer, és az elnök benne a legerősebb szereplő, a végső parancsot ő adja ki, de nem létezik „nagy piros gomb”, amit megnyomhatna. – Erősen kétlem, hogy egy ilyen döntést egyedül hozna meg. Legalább a Nemzetbiztonsági Tanácsnak van beleszólása – vélekedett.

Borítókép: Interkontinentális ballisztiku rakéta egy moszkvai katonai parádén. (Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)