Áram- és gázszünet várható rengeteg magyar településen: közzé tették a listát

A szolgáltatáskiesés néhol csak bizonyos településrészeket vagy egy-egy utcát érint, de lesznek helyek, ahol az egész településen áramszünet várható. Az Eon tájékoztatása szerint négy településen a gázszolgáltatás is szünetelni fog.

Fotó: Pexels



A szolgáltató által közzétett listában pontosan megjelölték, hogy pontosan mikor és hol lesz áramszünet.

Az érintett települések hosszú listáját alább olvashatja, a pontos helyszíneket és időpontokat pedig ez a táblázat tartalmazza.

Ács

Adony

Alsónemesapáti

Alsóörs

Alsószölnök

Aszófő

Babarc

Badacsonytomaj

Bakonytamási

Balatonakarattya

Balatonalmádi

Balatonberény

Balatoncsicsó

Balatonfenyves

Balatonfűzfő

Balatonkeresztúr

Balatonszabadi

Balatonszepezd

Bátaszék

Bedegkér

Bicske

Bodajk

Bóly

Borzavár

Budapest

Celldömölk

Csepreg

Csorna

Csömör

Csővár

Dunaföldvár

Dunakeszi

Dunaújváros

Dunavarsány

Egyházasfalu

Érd

Erdőkertes

Esztergom

Etyek

Felsőörs

Fertőszéplak

Gellénháza

Gór

Göd

Gyenesdiás

Győr

Györköny

Győrújbarát

Hantos

Hegykő

Iharosberény

Jánossomorja, Hanság Újmajor

Kaposvár

Katafa

Kemse

Kerepes

Keszthely

Kisbucsa

Kistormás

Komló

Kondorfa

Környe

Lázi

Litér

Lovas

Magyarszerdahely

Márianosztra

Medina

Mihályháza

Mohács

Mosonmagyaróvár

Mozsgó

Murakeresztúr

Nádasd

Nagybajcs

Nagykanizsa

Nagykapornak

Nagylók

Nagymaros

Nagynyárád

Nagypirit

Nemesapáti

Nemesdéd

Nemesgörzsöny

Nyalka

Olasz

Oroszlány

Őriszentpéter

Paks

Pápa

Pázmándfalu

Pécs

Pécsely

Pogányszentpéter

Porva

Potyond

Pusztahencse

Rábagyarmat

Rácalmás

Répcelak

Révfülöp

Ságvár

Sárszentágota

Sárszentlőrinc

Sárszentmihály

Sérsekszőlős

Siófok

Sopron

Sormás

Sóskút

Szada

Szajk

Szakály

Szakony

Szakonyfalu

Szederkény

Székesfehérvár

Szekszárd

Szemenye

Szentbalázs

Szentendre

Szentgotthárd

Szigethalom

Szigetszentmiklós

Szigetvár

Szob

Szokolya

Szombathely

Szomor

Sződ

Tab

Tamási

Táp

Tápszentmiklós

Tárkány

Tarrós

Táska

Tata, Délnyugati Üdülő

Tatabánya

Tengelic

Tevel

Tolna

Tormásliget

Torvaj

Újudvar

Üllő

Várpalota

Vásárosdombó

Vasvár

Vecsés

Veresegyház

Veszprém, Csatárhegy

Visegrád

Vízvár

Vonyarcvashegy

Zala

Zalabér

Zalaegerszeg

Zalaszentgrót

Zánka

Zebegény

Zimány

Zirc

Borítókép: Illusztráció. (Fotó WP)