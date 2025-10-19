A Fradi-ikon szerint a derbi előtti adok-kapok mindig megvolt a szurkolók és a játékosok között

Kezdjük egy már-már történelmi távlatú NB I-es meccs eredményével: 2015. december 12-én az Újpest Diagne találatával 1-0-ra győzött a Ferencváros ellen a Groupama Arénában. Ennek majdnem tíz éve, és a lila-fehér szurkolók szinte nosztalgiával gondolnak erre a találkozóra, ugyanis kedvenceiknek máig ez az utolsó sikere a Fradi ellen. A zöld-fehérek 30 meccse veretlenek az ősi rivális ellen, és a tavalyi, 0-0-s döntetlen előtt ráadásul a Ferencváros zsinórban 17 meccset nyert meg az Újpest ellen. Nem véletlen, hogy a FradiMédiának nyilatkozó Szkukalek Igor szerint alaposan fel kell kötnie a gatyáját a jövő generációinak, ha ezt a páratlan teljesítményt meg akarják ismételni, vagy felül akarják múlni.

A Fradi csupaszív játékosa mindenképpen megnézi az utódait az ősi rivális ellen (Fotó: Fradi.hu)

A Fradinak mindenhol győznie kell volt játékosa szerint

A dunaszerdahelyi születésű korábbi Fradi-játékos annak idején, még 2001 nyarán érkezett a zöld-fehérekhez a szlovák Drnovice gárdájától. Ugyan 2005-ben elhagyta a klubot, ám egy évre, 2008-ban még visszatért az FTC-be. Szkukalek számos derbit vívott az ősi rivális lilák ellen, és első zöld-fehér időszakában egy bajnoki címet és két Magyar Kupa-győzelmet ért el. Ugyan a labdarúgástól eltávolodott – már ami a munkát illeti –, ám a Fradiért továbbra is él és hal.

Igor Szkukalek ferencvárosi statisztikája 2001/02-es szezon NB I: 36 meccs, 2 gólpassz

Bajnokok Ligája-selejtező: 2 meccs

Magyar Kupa: 1 meccs 2002/03-as szezon NB I: 26 meccs, 1 gól, 1 gólpassz

Magyar Kupa: 4 meccs

UEFA Kupa-selejtező: 2 meccs, 1 gól

UEFA Kupa: 4 meccs 2003/04-es szezon NB I: 14 meccs

Magyar Kupa: 1 meccs

UEFA Kupa-selejtező: 1 meccs

UEFA Kupa: 1 meccs 2004/05-ös szezon nem lépett pályára

2008-ban szintén nem lépett pályára ÖSSZESEN: 53 meccs, 2 gól, 3 gólpassz

– Hét eleje óta mondom a páromnak, hogy úgy csináljunk programot, hogy ezt a meccset nem hagyhatom ki. Ha van is program, akkor az olyan legyen, hogy valahogy tudjuk nézni a meccset, legyünk itthon, a heti programomat is ehhez alakítom. Nagyon jó emlékeket őrzök a derbikről, az emberben a meccsek előtt mindig ott volt egy extra drukk.

A derbi az Újpest ellen az egész párharcot felölelő közegről szólt, a szurkolótáborokról, a klubokról, a játékosokról, a stábokról, a hangulatról. Imádtam ezt az egész légkört, fantasztikus volt

– árulta el Szkukalek.