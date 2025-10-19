A Fradi-ikon szerint a derbi előtti adok-kapok mindig megvolt a szurkolók és a játékosok között

Kezdjük egy már-már történelmi távlatú NB I-es meccs eredményével: 2015. december 12-én az Újpest Diagne találatával 1-0-ra győzött a Ferencváros ellen a Groupama Arénában. Ennek majdnem tíz éve, és a lila-fehér szurkolók szinte nosztalgiával gondolnak erre a találkozóra, ugyanis kedvenceiknek máig ez az utolsó sikere a Fradi ellen. A zöld-fehérek 30 meccse veretlenek az ősi rivális ellen, és a tavalyi, 0-0-s döntetlen előtt ráadásul a Ferencváros zsinórban 17 meccset nyert meg az Újpest ellen. Nem véletlen, hogy a FradiMédiának nyilatkozó Szkukalek Igor szerint alaposan fel kell kötnie a gatyáját a jövő generációinak, ha ezt a páratlan teljesítményt meg akarják ismételni, vagy felül akarják múlni.
A Fradinak mindenhol győznie kell volt játékosa szerint
A dunaszerdahelyi születésű korábbi Fradi-játékos annak idején, még 2001 nyarán érkezett a zöld-fehérekhez a szlovák Drnovice gárdájától. Ugyan 2005-ben elhagyta a klubot, ám egy évre, 2008-ban még visszatért az FTC-be. Szkukalek számos derbit vívott az ősi rivális lilák ellen, és első zöld-fehér időszakában egy bajnoki címet és két Magyar Kupa-győzelmet ért el. Ugyan a labdarúgástól eltávolodott – már ami a munkát illeti –, ám a Fradiért továbbra is él és hal.
Igor Szkukalek ferencvárosi statisztikája
2001/02-es szezon
- NB I: 36 meccs, 2 gólpassz
- Bajnokok Ligája-selejtező: 2 meccs
- Magyar Kupa: 1 meccs
2002/03-as szezon
- NB I: 26 meccs, 1 gól, 1 gólpassz
- Magyar Kupa: 4 meccs
- UEFA Kupa-selejtező: 2 meccs, 1 gól
- UEFA Kupa: 4 meccs
2003/04-es szezon
- NB I: 14 meccs
- Magyar Kupa: 1 meccs
- UEFA Kupa-selejtező: 1 meccs
- UEFA Kupa: 1 meccs
2004/05-ös szezon
- nem lépett pályára
- 2008-ban szintén nem lépett pályára
ÖSSZESEN: 53 meccs, 2 gól, 3 gólpassz
– Hét eleje óta mondom a páromnak, hogy úgy csináljunk programot, hogy ezt a meccset nem hagyhatom ki. Ha van is program, akkor az olyan legyen, hogy valahogy tudjuk nézni a meccset, legyünk itthon, a heti programomat is ehhez alakítom. Nagyon jó emlékeket őrzök a derbikről, az emberben a meccsek előtt mindig ott volt egy extra drukk.
A derbi az Újpest ellen az egész párharcot felölelő közegről szólt, a szurkolótáborokról, a klubokról, a játékosokról, a stábokról, a hangulatról. Imádtam ezt az egész légkört, fantasztikus volt
– árulta el Szkukalek.