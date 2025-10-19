Rendkívüli

Bezárt a Louvre, rablás történt a világhírű múzeumban + videó

FradiIgor SzkukalekÚjpestderbi

A Fradi-ikon szerint a derbi előtti adok-kapok mindig megvolt a szurkolók és a játékosok között

Vasárnap délután a szurkolók tekintete egyértelműen a derbi felé fordul, és mindenki azt találgatja, vajon az Újpest képes lesz-e majd tíz esztendő után győzni a legnagyobb riválisa ellen. A Megyeri úton rendezendő rangadó esélyese a Fradi, és a zöld-fehérek korábbi csupaszív játékosa, Igor Szkukalek szerint elképzelhetetlen, hogy ne a nemzetközi szinten is remeklő egykori csapata szerezze meg a három pontot. A 49 éves egykori bal oldali védő és középpályás kijelentette, minden családi programját úgy szervezte, hogy még véletlenül se maradjon le a 245. derbiről.

Molnár László
2025. 10. 19. 12:39
Szkukalek nem tagadja, a Fradival kapcsolatban mindig a szívére hallgat
Szkukalek nem tagadja, a Fradival kapcsolatban mindig a szívére hallgat Forrás: Fradi.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kezdjük egy már-már történelmi távlatú NB I-es meccs eredményével: 2015. december 12-én az Újpest Diagne találatával 1-0-ra győzött a Ferencváros ellen a Groupama Arénában. Ennek majdnem tíz éve, és a lila-fehér szurkolók szinte nosztalgiával gondolnak erre a találkozóra, ugyanis kedvenceiknek máig ez az utolsó sikere a Fradi ellen. A zöld-fehérek 30 meccse veretlenek az ősi rivális ellen, és a tavalyi, 0-0-s döntetlen előtt ráadásul a Ferencváros zsinórban 17 meccset nyert meg az Újpest ellen. Nem véletlen, hogy a FradiMédiának nyilatkozó Szkukalek Igor szerint alaposan fel kell kötnie a gatyáját a jövő generációinak, ha ezt a páratlan teljesítményt meg akarják ismételni, vagy felül akarják múlni.

A Fradi csupaszív játékosa mindenképpen megnézi az utódait az ősi rivális ellen
A Fradi csupaszív játékosa mindenképpen megnézi az utódait az ősi rivális ellen (Fotó: Fradi.hu)

A Fradinak mindenhol győznie kell volt játékosa szerint

A dunaszerdahelyi születésű korábbi Fradi-játékos annak idején, még 2001 nyarán érkezett a zöld-fehérekhez a szlovák Drnovice gárdájától. Ugyan 2005-ben elhagyta a klubot, ám egy évre, 2008-ban még visszatért az FTC-be. Szkukalek számos derbit vívott az ősi rivális lilák ellen, és első zöld-fehér időszakában egy bajnoki címet és két Magyar Kupa-győzelmet ért el. Ugyan a labdarúgástól eltávolodott – már ami a munkát illeti –, ám a Fradiért továbbra is él és hal.

Igor Szkukalek ferencvárosi statisztikája

2001/02-es szezon

  • NB I: 36 meccs, 2 gólpassz
  • Bajnokok Ligája-selejtező: 2 meccs
  • Magyar Kupa: 1 meccs

2002/03-as szezon

  • NB I: 26 meccs, 1 gól, 1 gólpassz
  • Magyar Kupa: 4 meccs
  • UEFA Kupa-selejtező: 2 meccs, 1 gól
  • UEFA Kupa: 4 meccs

2003/04-es szezon

  • NB I: 14 meccs
  • Magyar Kupa: 1 meccs
  • UEFA Kupa-selejtező: 1 meccs
  • UEFA Kupa: 1 meccs

2004/05-ös szezon

  • nem lépett pályára
  • 2008-ban szintén nem lépett pályára

ÖSSZESEN: 53 meccs, 2 gól, 3 gólpassz

– Hét eleje óta mondom a páromnak, hogy úgy csináljunk programot, hogy ezt a meccset nem hagyhatom ki. Ha van is program, akkor az olyan legyen, hogy valahogy tudjuk nézni a meccset, legyünk itthon, a heti programomat is ehhez alakítom. Nagyon jó emlékeket őrzök a derbikről, az emberben a meccsek előtt mindig ott volt egy extra drukk. 

A derbi az Újpest ellen az egész párharcot felölelő közegről szólt, a szurkolótáborokról, a klubokról, a játékosokról, a stábokról, a hangulatról. Imádtam ezt az egész légkört, fantasztikus volt 

– árulta el Szkukalek.

Nem tagadja, hogy a szíve irányítja, és csak aztán hallgat az eszére, így azt vallja, a Fradinak – akárhol lép pályára – mindig győznie kell, de így van ezzel a magyar válogatott esetében is.

– Én győzelmet várok, bárhova is megyünk, mert nyernünk kell és nyerhetünk is. Tudom jól, hogy a Bajnokok Ligájában nem mi voltunk a favoritok például a Barcelona ellen, de mind tudjuk, hogy mennyire voltunk egy világraszóló bravúrtól a Juventus ellen az idegenbeli meccs végén. Mindig bízom a győzelemben, szóba se kerülhet más a derbi esetében sem. 

Az, hogy most ez 0-1, 0-5 vagy 3-4, azt teljesen mindegy, mert győzni kell! Kell is a három pont, annak ellenére is, hogy a Paks mindig nagy lendülettel kezdi a bajnokságot, de aztán később beleúszik pár pofonba és helyre szoktak rázódni az erőviszonyok 

– fogalmazott a Fradi korábbi csupaszív játékosa.

Szkukalek ugyan eltávolodott a labdarúgástól a civil életben, de a Fradiért most is él-hal
Szkukalek ugyan eltávolodott a labdarúgástól a civil életben, de a Fradiért most is él-hal (Fotó: Fradi.hu)

A zrika mindig ment a derbi előtt a játékosok és a szurkolók között

Az akkori lebonyolítási rendszernek köszönhetően egy szezonban akár 4-5 derbi is rendeztek, így Szkukaleknek volt alkalma jó párszor pályára lépni az Újpest ellen. Mint kijelentette, 

szavakkal nem igazán lehet átadni azt az érzést, amit egy derbin való pályára lépés jelent. 

Véleménye szerint át kell mindezt érezni, hogy az ember valóban megértse, hogy mit jelentett és jelent egy derbi. Az meg természetes volt, hogy ment az üzengetés a csapatok és szurkolóik között. Csak kicsit másként, mint manapság...

– Akkoriban az internet még nem dübörgött ennyire, maximum talán e-mailt küldhettek egymásnak az emberek. A csapatokon belül voltak jó kapcsolatok, baráti kapcsolatok, a fő rivalizálás inkább a szurkolók között ment. Persze a zrika az állandó volt közöttünk, mindig volt cinkelés, mentek a „Jön a hétvége, kaptok a szátokra” dolgok. 

Nyilván a szurkolói társadalom teljesen más volt akkoriban, picit durvább dolgok is zajlottak ott, de a csapatok között ez egy egészséges rivalizáció volt, de bizonyos határokon belül 

– elevenítette fel Szkukalek.

Azon viszont megdöbbent, hogy immár 30-ra nőtt azon meccsek száma, hogy az Újpest képtelen nyerni a Fradi ellen.

– Őszintén szólva, ez egyszerűen felfoghatatlan. Aki tudja, átélte játékosként, hogy miről szól egy Fradi–Újpest, annak ez valóban hihetetlen. Itt tényleg nem számít, hogy aktuálisan ki hol áll a tabellán, vezethet az egyik, míg a másik küzdhet a kiesés ellen, ez itt nem érdekes. Behúzni 30 derbit veretlenül egyszerűen döbbenetes. Nem tudom, hogy valaha képes lesz-e a jövő generációja ezt megismételni, fel kell majd kötniük a gatyát – jelentette ki a Fradi egykori játékosa.

Igor Szkukalek gólja a másik nagy ősi rivális, a Honvéd ellen:

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.