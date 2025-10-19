„A Wall Street Journal végre kimondta – csak nem úgy, ahogy szerette volna. A lap szerzője — egy kijevi születésű, a Biden-kormányzat által kitüntetett tudósító — egészen őszintén leírta, hogy Magyar Péter egy geopolitikai projekt. Az ukrán újságíró egy olyan történetet mesél el az amerikai olvasónak, amelyben a 2026-os választás nem is magyar ügy, hanem közös csata Európa frontvonalán, ahol a progresszív-liberális elit megpróbálja visszaszerezni befolyását ”– írta Facebook-posztjában a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.
Magyar Péter egy geopolitikai projekt
Egy kijevi születésű, a Biden-kormányzat által kitüntetett tudósító, egészen őszintén leírta, hogy Magyar Péter egy geopolitikai projekt – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben Lánczi Tamás.
Lánczi Tamás úgy fogalmazott:
A cikk írója szerint „abszurd hisztéria” minden, ami az ukrán titkosszolgálati kapcsolatokra utal – miközben ő ugyanebben a szövegben nyíltan normalizálja az ukrán beavatkozást a magyar belpolitikába; teszi ezt egy olyan újságíró, aki a jelek szerint mind amerikai, mind ukrán hírszerzési összeköttetésekkel is rendelkezik. WSJ leplezetlenül üzeni: az európai nagyhatalmak és Ukrajna közös célja a jelenlegi magyar kormány megbuktatása.
A lap nyílt fenyegetést közöl egy új színes forradalomról. Nem véletlen a „Majdan” szó használata. A szerző egy ukrán típusú utcai nyomásgyakorlás forgatókönyvét vetíti előre, ha a választás nem Brüsszel és Kijev elvárásai szerint alakul.
- írta Lánczi Tamás, hozzátéve:
Így lesz a magyar választásból geopolitikai ütközet, az ukrán befolyásból „demokratikus segítség”, a „Majdanból” pedig előre bejelentett káoszforgatókönyv.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke hangsúlyozta:
De, ami a brüsszeli elitnek csak egy újabb frontvonal, az nekünk a hazánk.
Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Bezárt a Louvre, rablás történt a világhírű múzeumban
Sajtóhírek szerint Napóleon és a császárné ékszergyűjteményének darabja tűntek el.
Oroszország bevetette rettegett fegyverét
Intenzív támadást indítottak az oroszok.
Szijjártó Péter: Orbán Viktor az egyetlen uniós politikus, aki valamennyi nagyhatalom vezetőjével képes kapcsolatot fenntartani
Európa legbiztonságosabb országa és a nemzetközi békepárti tábor leghangosabb európai tagja ma Magyarország – közölte a külgazdasági- és külügyminiszter.
Újabb IMF-hitelre szorul Ukrajna
A nemzetközi pénzügyi szervezet a hrivnya leértékelését feltételként szabta egy újabb hitelhez.
