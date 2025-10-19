EurópabrüsszeliMagyar Péter

Magyar Péter egy geopolitikai projekt

Egy kijevi születésű, a Biden-kormányzat által kitüntetett tudósító, egészen őszintén leírta, hogy Magyar Péter egy geopolitikai projekt – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben Lánczi Tamás.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 10:19
Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
„A Wall Street Journal végre kimondta – csak nem úgy, ahogy szerette volna. A lap szerzője — egy kijevi születésű, a Biden-kormányzat által kitüntetett tudósító — egészen őszintén leírta, hogy Magyar Péter egy geopolitikai projekt. Az ukrán újságíró egy olyan történetet mesél el az amerikai olvasónak, amelyben a 2026-os választás nem is magyar ügy, hanem közös csata Európa frontvonalán, ahol a progresszív-liberális elit megpróbálja visszaszerezni befolyását ”– írta Facebook-posztjában a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.

Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP
Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Lánczi Tamás úgy fogalmazott:

A cikk írója szerint „abszurd hisztéria” minden, ami az ukrán titkosszolgálati kapcsolatokra utal – miközben ő ugyanebben a szövegben nyíltan normalizálja az ukrán beavatkozást a magyar belpolitikába; teszi ezt egy olyan újságíró, aki a jelek szerint mind amerikai, mind ukrán hírszerzési összeköttetésekkel is rendelkezik. WSJ leplezetlenül üzeni: az európai nagyhatalmak és Ukrajna közös célja a jelenlegi magyar kormány megbuktatása.

A lap nyílt fenyegetést közöl egy új színes forradalomról. Nem véletlen a „Majdan” szó használata. A szerző egy ukrán típusú utcai nyomásgyakorlás forgatókönyvét vetíti előre, ha a választás nem Brüsszel és Kijev elvárásai szerint alakul.

- írta Lánczi Tamás, hozzátéve: 

Így lesz a magyar választásból geopolitikai ütközet, az ukrán befolyásból „demokratikus segítség”, a „Majdanból” pedig előre bejelentett káoszforgatókönyv.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke hangsúlyozta:

De, ami a brüsszeli elitnek csak egy újabb frontvonal, az nekünk a hazánk.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

