Szijjártó Péter: Orbán Viktor az egyetlen uniós politikus, aki valamennyi nagyhatalom vezetőjével képes kapcsolatot fenntartani

A miniszter rámutatott arra, Magyarország egyedüli uniós tagállamként folyamatosan a béke pártján állt, a béke ügyét képviselte, mindig a diplomáciában hitt.

Három és fél esztendővel ezelőtt, amikor az ukrajnai háború kitört, Magyarország jelezte, kész segíteni, hajlandó bármilyen közvetítői szerepre vagy a béke ügyében fontos tevékenység végrehajtására.

Most jutottunk el oda, hogy az amerikai és az orosz elnök abban állapodott meg, hogy a békecsúcsot Budapesten fogják megtartani

– hangsúlyozta a politikus, hozzátéve: Magyarország, mint a béke szigete, készen áll a békecsúcs megszervezésére. Szijjártó Péter azt mondta, az európai uniós országok közül szinte mindegyik - Szlovákia és Magyarország kivételével - háborús politikát folytat.

A brüsszeli politikusok döntő többsége az ukrajnai háborút a saját háborújának állítja be.

Brüsszel háborúra készül, hadi üzemmódba akarja állítani az Európai Uniót, fel akarja fegyverezni Ukrajnát, finanszírozni akarja Ukrajnát az európai emberek pénzéből, Magyarország pedig békecsúcsot szervez. Ez a különbség - jegyezte meg. A miniszter közölte, hogy már az előző - alaszkai - csúcstalálkozó szervezése során is felmerült Budapest lehetséges helyszínként. Most, amikor a két elnök a hét második felében újra beszélt egymással, Magyarország jelezte, hogy vállalja a csúcstalálkozó megszervezését.