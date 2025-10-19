A hatból öt szakaszsiker sem ért győzelmet Valter Attila búcsúversenyén

A 27 éves magyar kerékpáros a kínai Tour of Guangxi nyitószakasza után az összetett hetedik helyén állt, onnan viszont fokozatosan csúszott vissza. Péntek este még 15. volt, a szombati etap után már a 49. – ebben a pozícióban, 2:24 perces hátránnyal kezdhette meg az utolsó napját jelenlegi csapata versenyzőjeként. Valter Attila ugyanis az év utolsó World Tour-verseny végeztével befejezi a karrierjét a Visma–Lease a Bike együttesénél, és a következő három idényben a Bahrain–Victorioust erősíti.

Valter Attila a kínai Tour of Guangxi versenyen búcsúzott el a Visma–Lease a Bike kerékpárcsapatától (Fotó: NurPhoto via AFP/Artur Widak)

Az első négy szakasz mindegyikét megnyerő francia Paul Magnier (Soudal Quick-Step) helyett a szombaton diadalmaskodó brit Paul Double (Jayco AlUla) vette át a vezetést a záróetap előtt, de Valter több csapattársának is volt esélye az összetettbeli hátrány ledolgozására a Nanking körül megrendezett 134,3 kilométeres etap során.

Az utolsó emelkedő után is még akadtak támadások, de Magnier-t nem sikerült teljesen leszakítani, így a francia a sprintben az ötödik szakaszgyőzelmét is megszerezte. Az összetett élmezőnye nem változott, Double nyerte meg a 2025-ös Tour of Guangxit.

A zárószakaszon Valter Attila a 78. helyen zárt 2:10 perc hátránnyal, összetettben pedig az 55. lett a búcsúzó magyar kerékpáros.