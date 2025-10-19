kerékpárVisma Leasekerékpáros körversenyValter Attila

A hatból öt szakaszsiker sem ért győzelmet Valter Attila búcsúversenyén

Vasárnap a 6. szakasszal lezárult a kuanghszi országúti kerékpáros-körverseny, és ezzel a 2025-ös World Tour-idény. Valter Attila utolsó versenye volt a Tour of Guangxi, mielőtt a Visma–Lease a Bike csapatától a Bahrain–Victorious együtteséhez kerül.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 11:39
Valter Attila (sárgában) utolsó versenye volt a Visma–Lease a Bike színeiben a Tour of Guangxi (Fotó: Team Visma Lease a Bike)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 27 éves magyar kerékpáros a kínai Tour of Guangxi nyitószakasza után az összetett hetedik helyén állt, onnan viszont fokozatosan csúszott vissza. Péntek este még 15. volt, a szombati etap után már a 49. – ebben a pozícióban, 2:24 perces hátránnyal kezdhette meg az utolsó napját jelenlegi csapata versenyzőjeként. Valter Attila ugyanis az év utolsó World Tour-verseny végeztével befejezi a karrierjét a Visma–Lease a Bike együttesénél, és a következő három idényben a Bahrain–Victorioust erősíti.

Valter Attila a kínai Tour of Guangxi versenyen búcsúzott el a Visma–Lease a Bike kerékpárcsapatától
Valter Attila a kínai Tour of Guangxi versenyen búcsúzott el a Visma–Lease a Bike kerékpárcsapatától (Fotó: NurPhoto via AFP/Artur Widak)

Valter Attila a Tour of Guangxi kerékpárversenyen búcsúzott el a Visma–Lease a Bike-tól

Az első négy szakasz mindegyikét megnyerő francia Paul Magnier (Soudal Quick-Step) helyett a szombaton diadalmaskodó brit Paul Double (Jayco AlUla) vette át a vezetést a záróetap előtt, de Valter több csapattársának is volt esélye az összetettbeli hátrány ledolgozására a Nanking körül megrendezett 134,3 kilométeres etap során.

Az utolsó emelkedő után is még akadtak támadások, de Magnier-t nem sikerült teljesen leszakítani, így a francia a sprintben az ötödik szakaszgyőzelmét is megszerezte. Az összetett élmezőnye nem változott, Double nyerte meg a 2025-ös Tour of Guangxit.

A zárószakaszon Valter Attila a 78. helyen zárt 2:10 perc hátránnyal, összetettben pedig az 55. lett a búcsúzó magyar kerékpáros.

Double egyetlen szakaszgyőzelme, amellyel eldöntötte az összetettet:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu