Valter Attila búcsúversenyén hamar a figyelem középpontjába került, aztán jött az óriási bukás

Valter Attila három, Visma–Lease a Bike-nál töltött évéből egyértelműen az utolsó, az idei hozta a legkevesebb fénypontot a magyar kerékpáros számára. Valter a héten Kínában a búcsúversenyét teljesíti a holland csapatnál, azt viszont már rögtön a Tour of Guangxi első szakaszán emlékezetessé tette. Valter Attila szökésével hamar a figyelem középpontjába került.

Valter Attila három éven át tekert a Visma–Lease a Bike színeiben, a kínai Tour of Guangxi jelenti a búcsút a holland csapattól (Fotó: NurPhoto via AFP/Artur Widak)

Valter Attila a francia Mathis Le Berre (Arkéa–B&B Hotels) társaságában haladt a mezőny előtt, két jóváírás-másodpercet is szerzett az aktivitásának köszönhetően. Valteréket végül utolérték, a magyar kerékpáros a 85. helyen, a főmezőnyben ért célba, az összetettben viszont az előkelő hetedik pozícióban áll.

Valter Attila szökött, majd elkerülte a tömegbukást

A mezőnyhajrá sokszor tartogat bukást, s ez sajnos a Tour of Guangxi első szakaszán sem volt másként. Valter Attila megúszta, nem került a földre, két csapattársával ellentétben, akik a Visma tájékoztatása szerint szintén folytatják majd a versenyt.