Rendkívüli

Washingtonba rendelték Zelenszkijt, Trump intézkedik

Valter Attilatömegbukáskerékpár

Valter Attila búcsúversenyén hamar a figyelem középpontjába került, aztán jött az óriási bukás

Valter Attila három év után távozik a Visma–Lease a Bike csapattól, jövőre már a Bahrain–Victorious felszerelésében láthatjuk a kerékpárversenyeken. A magyar kerekes a héten még utoljára a Visma színeiben versenyez, a hat szakaszból álló kínai viadal, a Tour of Guangxi első napján pedig szökött. Valter Attila aktivitásának köszönhetően az összetett hetedik helyén áll, és megúszta a szakasz végi tömegbukást is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 11:40
Valter Attila (sárgában) utolsó versenye a Visma–Lease a Bike színeiben a Tour of Guangxi, az első szakaszon rögtön szökésbe került a magyar kerekes Fotó: Team Visma Lease a Bike
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Valter Attila három, Visma–Lease a Bike-nál töltött évéből egyértelműen az utolsó, az idei hozta a legkevesebb fénypontot a magyar kerékpáros számára. Valter a héten Kínában a búcsúversenyét teljesíti a holland csapatnál, azt viszont már rögtön a Tour of Guangxi első szakaszán emlékezetessé tette. Valter Attila szökésével hamar a figyelem középpontjába került.

Valter Attila három éven át tekert a Visma–Lease a Bike színeiben, a kínai Tour of Guangxi jelenti a búcsút a holland csapattól
Valter Attila három éven át tekert a Visma–Lease a Bike színeiben, a kínai Tour of Guangxi jelenti a búcsút a holland csapattól  (Fotó: NurPhoto via AFP/Artur Widak)

Valter Attila a francia Mathis Le Berre (Arkéa–B&B Hotels) társaságában haladt a mezőny előtt, két jóváírás-másodpercet is szerzett az aktivitásának köszönhetően. Valteréket végül utolérték, a magyar kerékpáros a 85. helyen, a főmezőnyben ért célba, az összetettben viszont az előkelő hetedik pozícióban áll.

Valter Attila szökött, majd elkerülte a tömegbukást

A mezőnyhajrá sokszor tartogat bukást, s ez sajnos a Tour of Guangxi első szakaszán sem volt másként. Valter Attila megúszta, nem került a földre, két csapattársával ellentétben, akik a Visma tájékoztatása szerint szintén folytatják majd a versenyt.

A Tour of Guangxi az utolsó idei UCI World Tour-verseny. A jövőre már a Bahrain–Victorious színeiben tekerő Valter Attila mellett az Israel–Premier Tech csapatnak is ez a búcsúversenye, az olaszországi kényszerű hiányzás után még utoljára rajthoz állt úgy, hogy az országnév is a csapat nevének részét képezi.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu