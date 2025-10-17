UCIGino Mäderkerékpár

Elkerülhetetlen tragédia: nincs megoldás az olimpiai sportág problémájára

Végéhez közeledik az országúti kerékpáros idény, s a sportág vezetői természetesen a jövőre gondolnak. A kerékpáros szempontjából kulcskérdés a biztonság. Idén is volt halálos versenybaleset, s volt olyan is, aki kifejezetten a veszélyre hivatkozva zárta le pályafutását. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) már évek óta próbálkozik a kerékpárosok lassításával, de kilátástalannak tűnik a harc.

Koczó Dávid
2025. 10. 17. 5:37
Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel és Filippo Ganna lejtmenetben: a kerékpárversenyek egyik legfontosabb és legveszélyesebb szakasza ez Fotó: AFP/Marco Bertorello
Sajnos a lassan lezáruló 2025-ös országúti kerékpáros idény sem múlt el halálos baleset nélkül. Az olasz tehetség, Samuele Privitera mindössze tizenkilenc éves volt, amikor júliusban, lejtmenetben, nagyjából 70 km/h-s sebességnél bukott, s a baleset másnapján, a kórházban meghalt. Privitera tragédiája nyomán egy másik potenciális nagy alakját is elveszítette a sportág: a német Louis Kitzki huszonegy évesen inkább visszavonult, mielőtt ő is pórul jár. Az utóbbi években az UCI próbálta lassítani a versenyzőket, különösen a lejtmenetben, ahol a biciklin el lehet érni 90–100 km/h-s sebességet is, mégis egymást érték a tragédiák: 2023-ban a svájci Gino Mäder, tavaly a norvég André Drege vesztette életét lejtőn elszenvedett bukása következtében.

2020-ban nem sokon múlt, hogy a ma már olimpiai és világbajnok, Vuelta-győztes Remco Evenepoel karrierje nem ért tragikusan korai véget
2020-ban nem sokon múlt, hogy a ma már olimpiai és világbajnok, Vuelta-győztes Remco Evenepoel karrierje nem ért tragikusan korai véget (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

Mindegyik tragédia idején élt már az UCI szigorítása: 2021 óta a kerékpárosoknak tiltják a lejtőn a légellenállás csökkentésével a sebességet tekintve hatékony „super tuck”-pozíció használatát. Aki mégis megteszi, az nem ússza meg, kizárják a versenyből, kevéssel a szabály bevezetése után így járt az akkor már Giro d’Italia-győztes, nem sokkal később olimpiai bajnoki címet is szerzett Richard Carapaz is.

Ellentétes az UCI és a kerékpárosok szándéka

Bár azt a döntést meghozták, pontosan rávilágított arra, miért van szinte lehetetlen helyzetben a sportági szövetség.

Olyan sportágban, amelyben a rajttól a célig a leggyorsabban eljutó versenyző a győztes, nehéz lehet elfogadni a sportolóknak, hogy azért zárják ki őket, mert túl gyorsak.

Vannak persze olyan intézkedések, amelyek más szempontból teszik biztonságosabbá a sportágat, és hatékonyak. 2003-ban a kazah Andrej Kiviljov tragédiája kellett ahhoz, hogy kötelezővé tegyék a kerékpárversenyek teljes hosszán a bukósisak használatát.

Fő a biztonság? Jogi ügyek az akadályok között

Tavaly a tizennyolc évesen elhunyt Muriel Furrert nagyjából két órával a balesete után találták meg, a hasonló helyzetek elkerülése érdekében az idei ruandai vb-n már minden kerékpárost valós idejű GPS-követővel láttak el. A GPS bevezetése sem tetszett mindenkinek: az augusztusi női romandiai körversenyen öt teljes csapatot kizártak, amiért nem voltak hajlandók viselni az akkor még csak tesztelni kívánt nyomkövetőt, az eset már a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elé került.

A teljesítmény és a biztonság egyensúlya minden sebességalapú sportágban kényes kérdés. Az alpesi sí gyors számaiban bevezetett kötelező légzsák ellen is ágáltak a versenyzők, amiért negatív hatással van a teljesítményre, s vélhetően hasonló lenne a reakció, ha a kerékpárban is előírnák – ezt a lehetőséget már vizsgálja az UCI.

A Forma–1 követése lehet a másik irány. Az autósportban és annak királykategóriájában rendszeresen változtatnak a technikai előírásokon, s ennek egyik alapvető oka a sebesség kordában tartása és a biztonság növelése. 

Az UCI idei utolsó versenyén, a Kínában Valter Attila részvételével zajló Tour of Guangxi alatt tervezett is tesztelni bizonyos technikai szabályozásokat, ám az ötlete megbukott, miután a belga versenybizottság elfogadta az egyik kerékpárgyártó hivatalos panaszát.

Bár nincs annyira előtérben, mint a Forma–1 esetében, a kerékpárversenyek sem csak a sportolók, hanem a gyártók között is zajlanak, s ezt a versenyt a hivatalos döntés alapján nem lehet indokolatlanul korlátozni.

Az UCI tehát több oldalról is akadályokba ütközik a biztonság növeléséért zajló küzdelmében. A teljes siker egyébként is hiú ábránd. Mindig lesznek olyan versenyzők, akik a remélt sikerért nagy kockázatot vállalnak, akkor is, ha tisztában vannak az esetleges tragikus következményekkel is.

Tiltott lejtmenettechnikák a kerékpárversenyeken

 

