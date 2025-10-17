Elkerülhetetlen tragédia: nincs megoldás az olimpiai sportág problémájára

Sajnos a lassan lezáruló 2025-ös országúti kerékpáros idény sem múlt el halálos baleset nélkül. Az olasz tehetség, Samuele Privitera mindössze tizenkilenc éves volt, amikor júliusban, lejtmenetben, nagyjából 70 km/h-s sebességnél bukott, s a baleset másnapján, a kórházban meghalt. Privitera tragédiája nyomán egy másik potenciális nagy alakját is elveszítette a sportág: a német Louis Kitzki huszonegy évesen inkább visszavonult, mielőtt ő is pórul jár. Az utóbbi években az UCI próbálta lassítani a versenyzőket, különösen a lejtmenetben, ahol a biciklin el lehet érni 90–100 km/h-s sebességet is, mégis egymást érték a tragédiák: 2023-ban a svájci Gino Mäder, tavaly a norvég André Drege vesztette életét lejtőn elszenvedett bukása következtében.

2020-ban nem sokon múlt, hogy a ma már olimpiai és világbajnok, Vuelta-győztes Remco Evenepoel karrierje nem ért tragikusan korai véget (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

Mindegyik tragédia idején élt már az UCI szigorítása: 2021 óta a kerékpárosoknak tiltják a lejtőn a légellenállás csökkentésével a sebességet tekintve hatékony „super tuck”-pozíció használatát. Aki mégis megteszi, az nem ússza meg, kizárják a versenyből, kevéssel a szabály bevezetése után így járt az akkor már Giro d’Italia-győztes, nem sokkal később olimpiai bajnoki címet is szerzett Richard Carapaz is.

Ellentétes az UCI és a kerékpárosok szándéka

Bár azt a döntést meghozták, pontosan rávilágított arra, miért van szinte lehetetlen helyzetben a sportági szövetség.

Olyan sportágban, amelyben a rajttól a célig a leggyorsabban eljutó versenyző a győztes, nehéz lehet elfogadni a sportolóknak, hogy azért zárják ki őket, mert túl gyorsak.

Vannak persze olyan intézkedések, amelyek más szempontból teszik biztonságosabbá a sportágat, és hatékonyak. 2003-ban a kazah Andrej Kiviljov tragédiája kellett ahhoz, hogy kötelezővé tegyék a kerékpárversenyek teljes hosszán a bukósisak használatát.

Fő a biztonság? Jogi ügyek az akadályok között

Tavaly a tizennyolc évesen elhunyt Muriel Furrert nagyjából két órával a balesete után találták meg, a hasonló helyzetek elkerülése érdekében az idei ruandai vb-n már minden kerékpárost valós idejű GPS-követővel láttak el. A GPS bevezetése sem tetszett mindenkinek: az augusztusi női romandiai körversenyen öt teljes csapatot kizártak, amiért nem voltak hajlandók viselni az akkor még csak tesztelni kívánt nyomkövetőt, az eset már a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elé került.