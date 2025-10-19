Rendkívüli

Bezárt a Louvre, rablás történt a világhírű múzeumban + videó

borPinot noirBalaton-felvidék

Készüljünk a télre

Hogy mivel? Természetesen jó borokkal és hozzá való étkekkel.

Mészáros Gabriella
2025. 10. 19. 12:42
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hogy mivel? Természetesen jó borokkal és hozzá való étkekkel. Mivel többnyire hideg reggelekre ébredünk, itt az ideje határozottabb húsos fogásokat tenni az asztalra. Húst a világ lakosságának nagyobbik fele rendszeresen fogyaszt, az emberi szervezet fenntartása szempontjából az egyik legfontosabb fehérjeforrás. Az időnként fel-felvillanó élettani hatásával kapcsolatos csete-paté nem tudta kiiktatni étkezéseinkből, és még jó ideig talán nem is fogja. Jómagam húsevő vagyok és bár nem fogyasztok sokat belőle, időnként kimondottan hiányzik. Ha a különféle húsféléket a borral együtt vizsgálgatjuk, talán pont a hús az az alapanyagunk, amit szinte kérdés nélkül társítunk a különféle borokkal.

Felhasználásának rengeteg módját ismerjük. Akárcsak azt a ma már igencsak régimódinak tűnő jó tanácsot, hogy fehér húshoz fehér bort, vörös húshoz vörös bort igyunk. Ez a nagyon leegyszerűsített megfeleltetés biztos, hogy az elmúlt másfél-két évtizedben süllyesztőbe került, nem véletlenül. 

Ha nem szeretnénk agyon bonyolítani az életünket, vegyünk egy rettentő egyszerű példát. Mondjuk a marhahúst. Alapvetően vörösnek mondjuk és karakterét tekintve a marhának szinte minden része, amit felhasználunk, az is. Bizonyos szakterületek nem ilyen egyszerűen – csupán az állat mibenléte alapján – tartanak bizonyos húsokat fehérnek, másokat vörösnek. Nem mindegy ugyanis, hogy melyik részét fogyasztjuk egy-egy állatnak. Általában azok a részek, amelyek kevésbé vagy egyáltalán nem végeznek komoly erőkifejtést, sokkal puhábbak, kevesebb idő kell az elkészítésükhöz is ezért sokan ezeket a részeket pl. madarak mell része vagy a négylábúak borda körüli részei fehér húsnak tekintik. Ezzel szemben a csontközeli, rendszeres mozgást végző és „dolgozó” részek a vörös húsok. Ez elsősorban a hús összetevőinek mibenléte alapján változik és lesz hatással arra is, aki fogyasztja.

De térjünk vissza a borhoz. A marha lábszár például rengeteget mozgó, állandóan használt része az állatnak. Csontközeli, némiképp zsíros, tele van inakkal, kocsonyás részekkel - épp ezért rettentő ízgazdag. Hosszas elkészítést, viszonylag gazdagabb fűszerezést kíván így borban is testes, koncentrált illik hozzá. Lehet fehér és vörös is, bár őszintén szólva egy indiai fűszerezésű marha lábszárhoz készült fogás mellett egy tokaji félédes bort is el tudok képzelni. A bécsi tányérhús mellé osztrák barátaink rendszerint Wiener Gemischtersatz néven palackozott könnyű száraz fehérbort fogyasztanak, esetleg zöld veltelinit ami tekintettel a velőre, tormamártásra nem biztos, hogy a legjobb megoldás, de ők így szeretik. Nézzük, hogy ugyanannak a marhának a finom érlelt bélszínjéből készülő carpaccio-hoz mit adnánk?

 A fogás őshazája Itália. Északon barbera vagy esetleg nebbiolo fajta borát, délebbre talán a sangiovese szőlőfajta finomságát kínálnák mellé. Elegáns, tanninban bővelkedő bor épp úgy elképzelhető itt, mint egy jó ásványos somlói juhfark. Hogy miért? Mert a savszerkezet és a bor teste fog dönteni, valamint az, hogy mivel fűszereztük a fogásunkat.

Látjuk tehát hogy ugyanannak az állatnak rengeteg változata elkészíthető, kicsit mind más lehet, mind más- és más bort kíván. A hús színe alapján történő útkeresés tehát egyértelműen kudarc. A nyúl alapvetően fehér, de csak akkor, ha házinyúl. A vadnyúl már vörös. A tonhal majdnem olyan, mint a borjú, de mégis hal. A bárány szinte önálló utakon jár, talán a legnemesebb hús féle az őzé, pedig vad, a vadhúsról pedig azt tartjuk, hogy erőteljesebb ízűek, mint a tenyésztett állatoké. Nem egyszerű tehát az eligazodás, de semmi okunk elkeseredni.

A hús színével szemben sokkal többet jelent a rostszerkezet, az elkészítés módja, az ízesítés és a hús mellé kínált egyéb összetevők sokasága. Bizonyos fűszerek magukkal hoznak egyedi karaktereket. Ilyen például a Kárpát-medencében gyakran használt gulyás vagy pörkölt alap. Mindkét esetben a kiindulás zsír, hagyma, pirospaprika. Itt teljesen mindegy, hogy milyen színű vagy fajtájú hússal megyünk tovább. Ha a fogásban a paprika dominál, nem az számít, hogy csirkét, harcsát netán kakast vagy ürühúst készítünk-e hanem az előbb felsorolt összetevők és tulajdonságok. A könnyedebb, nem túl tanningazdag vörösborok remekül érzik magukat ezek mellett a fogások mellett. Kékfrankos, kadarka vagy egy jó bikavér egyaránt jöhet.

Minél nemesebb maga a hús, szerkezetre nem túl erőteljes, fűszerezése is visszafogott – annál elegánsabb bort kínálhatunk hozzá. A letisztult és kiváltképp érett pinot noirok különösen a bárány, borjú, érlelt marha vagy vadételek mellett érvényesülnek a legjobban. Egy szép pinot noir soha nem a tannintartalomról szól, itt a savaknak és a finom tapintásnak sokkal nagyobb szerepe van. Sok helyen olvassuk, hogy a pinot noir borok érettebb formájukban sokszor vadhúsra emlékeztetnek. Dohány, nedves avar, gomba, bőr gyakori jegyei ennek a fajtának, ezért a jó szerkezet mellett erre is érdemes figyelnünk.

Épp ezért kínálok most kóstolásra három gyönyörűséges magyar pinot noirt, amit a napokban kóstoltunk.

Jakab Péter Pinot noir 2019 Badacsony

Tiszta, közepesen intenzív rubin szín. Illata mély és elegáns, nem túlzó fahasználatra utaló jegyekkel. Remek savak, szép szerkezet, ízében a hecsedli és cseresznye még együtt érezhető. A Káli-medence sokak szerint csupán egy geológiai szemétdomb, és lám. Annak idején még id. Gál Tibor és Szeremley Huba telepitette ezt az ültetvényt, gazdag, ásványi anyagokban is bővelkedő talajra. Mindez Jakab Péter elkötelezett minőségimádata és remek hordói révén testet is öltött. Hosszú, tartós és fineszes. Igen szép pinot noir.

Jakab Péter és Capári Balázs - A szerző felvétele

Kovács Nimród Borászat 777 Pinot noir 2017 Eger

Ezeknek a pinot noiroknak nincs szinte érlelési végpontja. Hét-nyolc évesen is olyanok, mint a csikó. Eleven, mozgékony a pohárban és a szájunkban is. Teltsége mégsem szenved hiányt. Bujasága szegfűszeg és fahéj köntösben érkezik. Remek bor Eger kevésbé ismert dűlőiből. A pincészet szinte kezdete óta a legmegbízhatóbb haza borászatok egyike. Tisztaság, stílus és feszes szerkezet. Évek óta a hazai pinot kínálat egyik legstabilabb darabja.

Capári Balázs Pinot noir 2022 Sümeg, Balaton-felvidék

Aki keresi és kedveli a natúr borokat az jó lóra tesz, ha Balázs borait kóstolja. Kezdetektől fogva igen tiszta és határozott borokat tölt palackba. Élő bizonyitéka annak, hogy a natúrborok komolyabb részét nem kell csapba önteni. Mert sajnos még ma is sok efféle hangot hallani. Ezek a borok minden esetben kifogástalanok akárcsak ez a viszonylag fiatal pinot noir is. Határozott savak, finom, puha tapintási érzet. Mint egy krémes paplan, ami meleg és gyümölcsös jegyekkel öleli körül az embert. Tanninja éppen, hogy érezhető, ennél a bornál a gyümölcsösség a király. Finesz és cizelláltság jellemzi.

Ha viszont a húsos fogásunk inkább a másik oldalt, nevezetesen a szikárabb karaktert idézi, akkor válogathatunk a tanninosabb vörösborok között. Itt sokszor az ételnek azt a szerepet is be kell töltenie, hogy segítsen a bor tanninjának finomításában. Ehhez a roston sült hús karamellizált kérge, egy intenzívebb fűszerezés vagy savas ízesítés fog elvezetni.

Ha a húsos fogás bővebb mártással készül, akkor az lesz az irányadó. Például egy finom vadas mártás. Itt a mártásnak fontos szerep jut, nem tehetünk úgy, mintha nem lenne ott a tányéron. Maga a mártás – családi emlékeim szerint – karamellel kezdődik, sok-sok zöldség, babérlevél, mustár folytatja aminek a vége egy árnyaltan savanykás, pikáns és semmiképpen nem diétás fogás lesz. Nyúl, liba, borjú, marha – jöhet valamennyi, nem a hús színe dönt majd.

Ha jó minőségű húshoz jutunk hozzá, akkor általában itt is hagyjuk érvényesülni magát az alapanyagot. Egy érlelt drága marha (ma már itthon is hozzájuthatunk kobe vagy wagyu marha húsához, de ha Piemont vagy éppen a Skót Felföld nevelte az állatot, ez is jó választás) húsához a legelegánsabb borokból válasszunk. Hisz ünnepi fogásra készülünk!

A jövő héten pedig megidézzük a libát.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.