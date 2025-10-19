Egy államfőhöz meglehetősen méltatlan látogatás utolsó mozzanata az volt, amikor Zelenszkij sajtótájékoztatót tartott az amerikai elnökkel folytatott – eredménytelen – tárgyalásáról. Ezt azonban már csak a Fehér Ház kerítésén kívül, a város egyik parkjában tehette meg – írta bejegyzésében a szakértő.
Kudarcba fulladt Zelenszkij washingtoni látogatása
Zelenszkij legutóbbi washingtoni látogatása teljes kudarcba fulladt. Nemcsak hogy Ukrajna nem kapta meg a nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétákat az Egyesült Államoktól, de az amerikaiak a látogatás során végig azt éreztették vele, hogy már jelentéktelen szereplő – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel.
Deák Dániel emlékeztetett:
Zelenszkij a Fehér Házban mindössze két és fél órát töltött, majd újságírókkal beszélgetett a parkban, ahol csak sajtósok és rendfenntartók voltak jelen.
Amint arról korábban beszámoltunk, Volodimir Zelenszkijt az Egyesült Államokba érkezve senki sem fogadta.
Borítókép: Zelenszkij Washingtonban (Fotó: AFP)
