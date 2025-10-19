Kudarcba fulladt Zelenszkij washingtoni látogatása

Egy államfőhöz meglehetősen méltatlan látogatás utolsó mozzanata az volt, amikor Zelenszkij sajtótájékoztatót tartott az amerikai elnökkel folytatott – eredménytelen – tárgyalásáról. Ezt azonban már csak a Fehér Ház kerítésén kívül, a város egyik parkjában tehette meg – írta bejegyzésében a szakértő.

Zelenszkij washingtoni látogatása kudarcba fulladt (Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)