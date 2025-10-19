Rendkívüli

szezonrekordhidegfrontidőjárásfülöpházahőmérsékletfagy

Éjszaka mínusz 6,6 fokot mértek

Bár a hidegrekord nem dőlt meg, ennyire hideg még nem volt az idei szezonban. Néhány napja Lénárddarócon és Zabarban mínusz 3,1 fokot mértek, most Fülöpházán mínusz 6,6 fok volt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 19. 12:21
A Bács-Kiskun vármegyei Fülöpházán mínusz 6,6 fok volt vasárnap hajnalban, ez újabb szezonrekord – közölte a HungaroMet a közösségi oldalán.

hidegrekord
Éjszaka mínusz 6,6 fokot mértek Fülöpházán, megdőlt a szezonrekord (Fotó: AFP)

 

Megérkezett a hidegfront

Szombaton hidegfront haladt át az ország felett, ennek hatására a megélénkülő, olykor megerősödő északnyugati széllel jóval hidegebb és szárazabb léghullámok érkeztek. Estére az ország döntő részén már kiderült az ég, éjjel pedig a légmozgás is fokozatosan mérséklődött, legyengült.

Így jócskán lehűlt a levegő, a Duna–Tisza-közén lévő homoktalaj felett mínusz 6,6 fokig süllyedt a hőmérséklet.

Ez ugyan kissé elmarad a napi hidegrekordtól, de azért az idei szezonrekord megdöntésére elég volt.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a következő éjszakán is hasonló lesz a helyzet.

A szezonban eddig a leghidegebbet még október 2-án hajnalban mérték, akkor a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon és a Nógrád vármegyei Zabarban is mínusz 3,1 fok volt.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Komka Péter)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

