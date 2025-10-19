Jönnek a fagyok, de lesz még melegebb is az idő jövő héten + videó

Vasárnap döntően derült, napos időre számíthatunk, csak helyenként fordulhatnak elő felhősebb körzetek. Délután az északkeleti megyékben gomolyfelhők képződhetnek, nyugat felől pedig fátyolfelhők érkeznek, de csapadék sehol sem várható – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Vasárnap délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

A légmozgás többnyire mérsékelt marad, az Alpokalján időnként megélénkülhet a déli, míg Szabolcsban az északnyugati szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 15 fok között alakul,

késő estére 2 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – derül ki a Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentéséből.

Milyen idő lesz jövő héten?

Hétfőn reggel még csípős lesz az idő, de napközben több órán át süt majd a nap. Később fokozatosan vastagodó fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, esőre azonban továbbra sem kell számítani. Hajnalban 0 fok körül, délután pedig nagyjából 15 fokot mérhetünk.

Kedden nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és többfelé előfordulhat gyenge eső vagy szitálás.

A délkeleti szél időnként élénkké válik. A nappali csúcshőmérséklet 14 és 19 fok között alakul – írja a Köpönyeg.

Szerdán többnyire borult időre van kilátás, sokfelé eleredhet az eső, zápor is kialakulhat. A hőmérséklet maximuma 19 fok körül várható.

Csütörtökön változóan felhős, időnként napos idő ígérkezik, elszórtan kisebb esővel. A délnyugati szél több helyen megerősödhet, délutánra 16–22 fok közé melegszik a levegő.

