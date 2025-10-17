Nem fogunk fázni, minden készen áll a fűtési idényre

Felkészült a fűtési szezonra az ország, másfél évnyi lakossági fogyasztásra elég gázt tároltak be a hazai tárolókba, ami kellő biztonságot ad a távfűtést is biztosító fűtőerőművek működéséhez – mondta az Energiaügyi Minisztérium (EM) energetikáért felelős államtitkára pénteken Budapesten, az Erőművek éjszakája megnyitóján.

Biztosított a távfűtéses lakások fűtése (Forrás: YouTube)

Az MVM Balance Zrt. észak-budai fűtőerőművében rendezett sajtótájékoztatón Steiner Attila kiemelte:

Magyarország minden technológiát szívesen lát, atomenergiára, megújuló energiákra és földgáztüzelésű erőművekre is szükség van. Ezek jól ki tudják egészíteni egymást, és szavatolják az ország teljes ellátásbiztonságát.

Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke elmondta: a hivatal és csatlakozó partnerei hatodik alkalommal rendezik meg az Erőművek éjszakáját. A rendezvényhez az idén minden eddiginél több, csaknem 50 hazai energiatermelő és közműszolgáltató vállalat csatlakozott, amelyek több mint 80 telephelyen várják a látogatókat.

Steiner Attila felidézte, hogy az orosz–ukrán háború és az energiaválság hatására a korábbinál sokkal fontosabb kérdéssé vált az energiaellátás. Szükség van erőművekre, hálózatra és a rezsicsökkentésre is ahhoz, hogy mindenki hozzájusson a megfelelő mennyiségű és árú energiához – mutatott rá.

„Az elmúlt években azt láthattuk, hogy politikai ellenfeleink és bizonyos európai uniós döntéshozók is folyamatosan támadták a rezsicsökkentést, és próbálják ellehetetleníteni azt, hogy Magyarország uniós forrásokhoz jusson” – fogalmazott.

Az államtitkár kifejtette: ezek a próbálkozások nem sikerültek,

Magyarország le tud hívni továbbra is uniós forrásokat arra, hogy korszerűsítse az erőműveket és az energetikai hálózatokat. Hozzátette, mindent megtesznek a rezsicsökkentés fenntartása érdekében.

Az Erőművek éjszakája kezdeményezést méltatva elmondta: ahogy az MVM Észak-budai Kogenerációs Fűtőerőműve is mutatja, már nem a régi, szennyező létesítményekről van szó, sok esetben világszínvonalú technológiát alkalmaznak, hogy minél hatékonyabban tudjanak energiát előállítani.