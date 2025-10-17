erőművek éjszakájatávhősteiner attila

Nem fogunk fázni, minden készen áll a fűtési idényre

Biztosított a távfűtéses lakások energiaellátása.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 15:10
Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára a Jedlik Ányos Program kibővítéséről tartott sajtótájékoztatón az Észak-budai Szent János Centrumkórház Kútvölgyi szakrendelőjénél 2025. október 13-án.
Felkészült a fűtési szezonra az ország, másfél évnyi lakossági fogyasztásra elég gázt tároltak be a hazai tárolókba, ami kellő biztonságot ad a távfűtést is biztosító fűtőerőművek működéséhez – mondta az Energiaügyi Minisztérium (EM) energetikáért felelős államtitkára pénteken Budapesten, az Erőművek éjszakája megnyitóján.

Biztosított a távfűtéses lakások fűtése (Forrás: YouTube)

Az MVM Balance Zrt. észak-budai fűtőerőművében rendezett sajtótájékoztatón Steiner Attila kiemelte: 

Magyarország minden technológiát szívesen lát, atomenergiára, megújuló energiákra és földgáztüzelésű erőművekre is szükség van. Ezek jól ki tudják egészíteni egymást, és szavatolják az ország teljes ellátásbiztonságát.

Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke elmondta: a hivatal és csatlakozó partnerei hatodik alkalommal rendezik meg az Erőművek éjszakáját. A rendezvényhez az idén minden eddiginél több, csaknem 50 hazai energiatermelő és közműszolgáltató vállalat csatlakozott, amelyek több mint 80 telephelyen várják a látogatókat.

Steiner Attila felidézte, hogy az orosz–ukrán háború és az energiaválság hatására a korábbinál sokkal fontosabb kérdéssé vált az energiaellátás. Szükség van erőművekre, hálózatra és a rezsicsökkentésre is ahhoz, hogy mindenki hozzájusson a megfelelő mennyiségű és árú energiához – mutatott rá.

 

„Az elmúlt években azt láthattuk, hogy politikai ellenfeleink és bizonyos európai uniós döntéshozók is folyamatosan támadták a rezsicsökkentést, és próbálják ellehetetleníteni azt, hogy Magyarország uniós forrásokhoz jusson” – fogalmazott.

Az államtitkár kifejtette: ezek a próbálkozások nem sikerültek, 

Magyarország le tud hívni továbbra is uniós forrásokat arra, hogy korszerűsítse az erőműveket és az energetikai hálózatokat. Hozzátette, mindent megtesznek a rezsicsökkentés fenntartása érdekében.

Az Erőművek éjszakája kezdeményezést méltatva elmondta: ahogy az MVM Észak-budai Kogenerációs Fűtőerőműve is mutatja, már nem a régi, szennyező létesítményekről van szó, sok esetben világszínvonalú technológiát alkalmaznak, hogy minél hatékonyabban tudjanak energiát előállítani.

A MEKH elnöke megnyitójában ismertette: az Erőművek éjszakája energetikai rendezvénynek indult, de ma már jóval szélesebb körben kínál programokat. A villamosenergia- és földgázipar, a víziközmű-szolgáltatás, a távhőtermelés és -szolgáltatás, a hulladékgazdálkodás működésével, a technológiákkal és a fejlesztésekkel is megismerkedhetnek a résztvevők.

Juhász Edit kiemelte: a megújuló energiák térnyerésével felértékelődik azoknak a technológiáknak a szerepe, amelyekkel akkor is lehet energiát termelni, amikor az időjárásfüggő eszközök nem tudnak, és egyre nagyobb szerepe lesz a rendszerszabályozásban működő, rugalmas eszközökkel rendelkező létesítményeknek.

Az energiahivatal elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendezvény tájékozódási lehetőséget jelent azoknak a pályaválasztás előtt álló fiataloknak, akiket érdekel az energetika vagy a közműszolgáltatások területe.

Kiss Csaba, az MVM Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese kiemelte: az MVM csoport célja, hogy a nemzeti energiastratégiával és a karboncsökkentési kötelezettségekkel összhangban egyre hatékonyabban és tisztábban biztosítson energiát, fenntartva az ellátásbiztonságot. Az észak-budai fűtőerőmű jelképe a fenntartható, korszerű és környezetbarát energiatermelés iránti elkötelezettségnek – hangsúlyozta.

Borítókép: Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


