Kiderült a Tisza Párt nagy budapesti terve: megszüntetnék a kerületeket

Őskáoszba fulladna a főváros, ha megvalósulna a Tisza Párt terve. Szentkirályi Alexandra szerint a kerületek sem járnának jól ezzel.

Forrás: Facebook2025. 10. 17. 14:37
– Karácsony elkotyogta, hogy a Tisza megszüntetné a kerületeket. Na, még mit nem – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Véleménye szerint 

a kerületek tiszások által dédelgetett felszámolásával a fővárosban uralkodó őskáosz jellemezné a kerületeteket is.

– Budapest most is csak azért működik, mert a kerületek és a kerületi polgármesterek erőn felül teljesítenek.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Havran Zoltán / MW

Még a Főváros helyett is ők dolgoznak és végeznek el olyan feladatokat, ami igazából a Városháza dolga lenne. 

Képzeljük csak el, azt a Budapestet, ahol korábbi kerületi ügyeinket a működésképtelen Fővárosi Közgyűlésben kellene sikerre vinni, és azok a tiszás képviselők döntenének helyi ügyekről, akik még fővárosi szinten sem tudják merre van az előre vagy Karácsony Gergely keresné a térképen Csepelt – Észak-Pesten. Nonszensz – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. 

 


Borítókép: Tisza-frakció (Fotó: MTI)

