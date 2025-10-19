Ilyen még nem volt: autópályán és buszban lehet bajnok Európa meglepetéscsapata

Vasárnap 14 órakor a Hammarby együttese, amely jelenleg a svéd bajnokság második helyén áll, hazai pályán fogadja az AIK Stockholm csapatát. A bajnokságot jelen pillanatban a Mjällby vezeti, előnye 11 pont. Amennyiben a Hammarby nem nyer, akkor a Mjällby már vasárnap bajnok lesz. A Hammarby győzelme esetén legkorábban hétfőn este következhet be a csoda, amikor a jelenlegi listavezető a Göteborg ellen lép pályára.

Mjällby: nem a buszon akarnak ünnepelni

A Mjällby játékosai vasárnap délután 14 és 16 óra között, tehát, amikor a nagy ellenfél éppen pályára lép, egy autóbuszon ülnek majd és az E6-os autópályán robognak a hétfői mérkőzés helyszíne, Göteborg felé. Ilyen tehát még nem volt: a Mjällby a buszon, az autópályán lehet bajnok.

Herman Johansson, a Mjällby egyik játékosa úgy nyilatkozott: bár óriási dolog lenne vasárnap bajnoki címet ünnepelni, mégsem ez lenne az igazi. A Mjällby úgy akar bajnok lenni, hogy a pályán harcolja ki ezt. Johansson azt mondta, hogy Göteborgban minden futballista számára ünnep a meccs, a hétfői pláne ilyen lesz, mert minden jegyet eladtak a meccsükre.

Bármennyire is hihetetlen: Herman Johansson szerint nem a buszos ünneplés az, amelyre egy futballista vágyik.

A Mjällby csodás történetéről korábban a Magyar Nemzeten hosszabb cikket írtunk. Ezt itt tudja elolvasni. Az biztos, ha ennek a kis falunak a csapata lesz a svéd bajnok, az akkora meglepetés, mint korábban a Leicester bajnoki aranyérme volt a Premier League-ben.

Vagy talán még ennél is nagyobb.