Nem elveszett, elkezdődött

Ellenzéki politikusoktól, az őket szolgáló lakájmédia propagandistáitól megszoktuk már ezt a zsigeri gyűlöletből fakadó vagdalkozást, hiszen ők saját kormánybuktató szándékaik érdekében használták föl eddig is a tanárok és a diákok egy részének elégedetlenségét, a folyamatos kudarc pedig egyre agresszívabbá teszi őket. A törvény elfogadása viszont alkalmat teremtett arra is, hogy az érintettek, a tanárok és a diákok zavarják el végre a köznevelés környékéről is az őket túszul ejtő zavarkeltőket, lássák meg és használják ki saját céljaik érdekében az új jogi környezet lehetőségeit.