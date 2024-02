Őrült francia rulett

Épp elég baja származott már a Nyugatnak eddig is az ukrajnai háborúból. Ahol nincs érdemi rezsicsökkentés, ott az egekbe szökött az energia ára, megugrott az infláció, egyes országok pedig alsóneműre vetkőztek, hogy átadják a fegyvereiket Ukrajnának, ahol hírek szerint hajlamosak elkótyavetyélni a harceszközöket.

Európai gazdák az ukrán gabonabehozatal ellen tüntetnek: szép dolog a szolidaritás, de ha veszélyeztetik a megélhetésüket, akkor ott véget is ér, mint a kurta bot.

Ne legyünk naivak. A The New York Times nyíltan cikkezik már az eddig is alig leplezett „titokról”, hogy milyen mélyen van jelen a CIA a háborúban. – Száztíz százalékig – mondja a liberális világlapnak egy ukrán támaszpont finanszírozásáról és felszereléséről névvel, rendfokozattal Szerhij Dvoretszkij ukrán hírszerző parancsnok. Már ez is dicséretes – divatszóval élve – szintlépés: legalább nem nézzük egymást hülyének. A kijevi „Majdan-forradalom” idején is a kezébe nyomhattak a ballonkabátosoknak ukrán nyelvű szórólapokat; épp annyira érthettek ukránul, amennyire általában Michiganben szoktak.

Ukrajna katonákkal való nyugati megsegítésének ötlete nem mellesleg beismerések sorozata. Beismerése annak a kínos ténynek, hogy északkeleti szomszédunk rosszul áll a háborúban. Egyre több pénzt kell önteni ebbe a feneketlen kútba, hogy legalább ilyen szinten tartsa magát.

Sokan jót nevettek volna kínjukban azon is, hogy Zelenszkij elnök a napokban azt mondta, a két év alatt 31 ezer ukrán katona halt meg a konfliktusban. A valós szám ennek legalább a többszöröse az óvatos szakmai becslések szerint is. Ám nevetni senkinek nincs kedve, egymást érik a temetések Kárpátalján is.

A francia rulett őrült és veszélyes. Éppen egykori francia repülőtiszt vendégpublicistánk írt nemrég a legújabb orosz haditechnikai fejlesztésekről: nukleáris meghajtású hiperszonikus robotrepülőgépekről, lekövethetetlen drónokról, a világon egyedülálló lézerfegyverekről. Ezeket nem az ukránokkal szemben tartalékolják, Avgyijivkánál történő, balról számolva a harmadik körtefa melletti bevetésre, hanem a NATO ellenében. Európa józan hangjainak összefogására van most szükség: legalább nyíltan ne sodródjunk ebbe a konfliktusba, a harmadik világháborúba meg végképp ne!