Bezzeg Románia!

Akkor mondom gyorsan az elnökválasztás első fordulójának végeredményét. Oroszbarát, NATO-kritikus politikus tört elő a semmiből, az úzvölgyi temetőrongáló vasgárdista ellenben csak a negyedik helyen végzett. Akad még egy – bármit is jelentsen ez Romániában – baloldali-soviniszta tévébemondónőnk, ő második lett. Valamint egy diplomagyárban művelődött „szociáldemokratánk”, aki – fájdalom – ezúttal csak a bronzérmet viheti haza. Indultak még mások is, róluk most szó se essék. Számunkra egyébként Kelemen Hunor a legfontosabb szereplő, aki nagyjából annyit szerzett, amennyit a magyar közösségtől most megszerezhetett.

Romániában hamarosan második fordulóban dől el, hogy végül egy noném jelölt vagy a tévébemondónő lesz az ország új elnöke. Klaus Johannis remekbe szabott tízéves önképzőköri tanfolyama után joggal mondhatnánk, teljesen mindegy, ki győz, mégsem így áll a helyzet. Tudniillik megválasztott államelnöknek lenni mégis nagyszerű érzés lehet, ne becsüljük le a történelmi személyiségek mágikus erejét.