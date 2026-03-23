Durvul a Tisza

Sokszor mondják azt, hogy valakik átléptek egy vörös vonalat, és tűrhetetlen, amit megengednek maguknak. Talán egy kicsit devalválódott is a szólás ereje, aminek az az oka, hogy egyre többször történik meg. Most azonban, miután a magát alaptalanul pártnak hívó tiszás szekta aktivistái brutálisan megzavarták a Fidesz országjárásának miskolci állomását és kísérleteztek ezzel Hódmezővásárhelyen is, tényleg olyan határon gázoltak át, amit eddig még a szélsőbaloldal is úgy-ahogy tiszteletben tartott. Arra még nem vetemedtek egyik kriptokommunista formáció komisszárjai sem, hogy leálljanak mocskos fideszezni, s ordibálva gyalázni a nagygyűlésen jelenlévőket. Mert el ne sikkadjon: nem csupán a szónokokat, Orbán Viktort vagy a kormányzó pártokat sértették a penetráns akciókkal, hanem a helyi közönséget is, akik megjelentek egy kivételes, ünnepi eseményen, mert kíváncsiak voltak arra, milyen mondandója van számukra a miniszterelnöknek.

Antall József, az első szabadon választott konzervatív miniszterelnök emlegette, hogy nem a kocsmában tanulta a politizálást. Természetesen nem a békés hangulatú, helyi fórumként is működő falusi korcsmákra gondolt, hanem a lepusztított kültelki késdobálókra, bűntanyákra. Ezekből a tiszás pártszolgálatos, fényes szelekes indíttatású dühöngő brigádokból azonban még az sem néz ki, hogy ilyen deklasszált helyeken tanulhattak bármit is, a demokratikus politikáról pedig nincsenek halvány segédfogalmaik sem.

A személyes emlékeit is felidézte a politikai alacsonyságokról a néhai kormányfő. Tanúja volt annak, amikor édesapjával ellátogattak egy kisgazda választási gyűlésre, hogy a kommunisták megjelentek és szétverték az eseményt. Nyilvánvalóan ilyesmi lebegett a Tisza Párt vezetőinek a szeme előtt azzal, hogy ráküldték keretlegényeiket a Fidesz rendezvényére Miskolcon és Vásárhelyen.

Persze a balos Tisza-szolgáló sajtó úgy bagatellizálta a miskolci esetet, mintha csak kedélyesen feleselgettek volna egymásnak a számukra kifejezetten spontánnak tűnő ellentüntetők és a gyűlés résztvevői. Ezt a szöveget viszont csak a naivabb kiscsoportos óvodások szellemi szintjén állók hiszik el a transzparenses, táblás – tehát a megzavarásra előre készülő – provokátorokat mutató videós felvételek láttán.

Természetesen ugyanez az elkenés lesz a sorsa annak a hírnek is balos berkekben, hogy egy tiszás aktivista ukrán mesterlövészt küldene a miniszterelnökre. Bizonyára überelni akarta a többi, Orbán Viktor kivégzését szorgalmazó kommentelő tiszás társát. De az is lehet, hogy csak igazodni próbálnak az új, még militánsabb, szélsőségesebb vonalhoz, bizonyítva pártos elkötelezettségüket, hisz Ukrajnából egyre-másra érkeznek az Orbán Viktort és családját életveszélyesen megfenyegető, a likvidálását kilátásba helyező nyílt üzenetek, köztük személyesen a maffiaállam törpe diktátorától.