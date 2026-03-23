Durvul a Tisza

Külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen, egy magyar újságíró is nyakig benne van

Totális kampányháborút akarnak ránk ereszteni, és közben abszurd módon még áldozati pózba is vágják magukat.

Megyeri Dávid avatarja
Megyeri Dávid
2026. 03. 23. 5:01
Sokszor mondják azt, hogy valakik átléptek egy vörös vonalat, és tűrhetetlen, amit megengednek maguknak. Talán egy kicsit devalválódott is a szólás ereje, aminek az az oka, hogy egyre többször történik meg. Most azonban, miután a magát alaptalanul pártnak hívó tiszás szekta aktivistái brutálisan megzavarták a Fidesz országjárásának miskolci állomását és kísérleteztek ezzel Hódmezővásárhelyen is, tényleg olyan határon gázoltak át, amit eddig még a szélsőbaloldal is úgy-ahogy tiszteletben tartott. Arra még nem vetemedtek egyik kriptokommunista formáció komisszárjai sem, hogy leálljanak mocskos fideszezni, s ordibálva gyalázni a nagygyűlésen jelenlévőket. Mert el ne sikkadjon: nem csupán a szónokokat, Orbán Viktort vagy a kormányzó pártokat sértették a penetráns akciókkal, hanem a helyi közönséget is, akik megjelentek egy kivételes, ünnepi eseményen, mert kíváncsiak voltak arra, milyen mondandója van számukra a miniszterelnöknek.

Antall József, az első szabadon választott konzervatív miniszterelnök emlegette, hogy nem a kocsmában tanulta a politizálást. Természetesen nem a békés hangulatú, helyi fórumként is működő falusi korcsmákra gondolt, hanem a lepusztított kültelki késdobálókra, bűntanyákra. Ezekből a tiszás pártszolgálatos, fényes szelekes indíttatású dühöngő brigádokból azonban még az sem néz ki, hogy ilyen deklasszált helyeken tanulhattak bármit is, a demokratikus politikáról pedig nincsenek halvány segédfogalmaik sem.

A személyes emlékeit is felidézte a politikai alacsonyságokról a néhai kormányfő. Tanúja volt annak, amikor édesapjával ellátogattak egy kisgazda választási gyűlésre, hogy a kommunisták megjelentek és szétverték az eseményt. Nyilvánvalóan ilyesmi lebegett a Tisza Párt vezetőinek a szeme előtt azzal, hogy ráküldték keretlegényeiket a Fidesz rendezvényére Miskolcon és Vásárhelyen.

Persze a balos Tisza-szolgáló sajtó úgy bagatellizálta a miskolci esetet, mintha csak kedélyesen feleselgettek volna egymásnak a számukra kifejezetten spontánnak tűnő ellentüntetők és a gyűlés résztvevői. Ezt a szöveget viszont csak a naivabb kiscsoportos óvodások szellemi szintjén állók hiszik el a transzparenses, táblás – tehát a megzavarásra előre készülő – provokátorokat mutató videós felvételek láttán.

Természetesen ugyanez az elkenés lesz a sorsa annak a hírnek is balos berkekben, hogy egy tiszás aktivista ukrán mesterlövészt küldene a miniszterelnökre. Bizonyára überelni akarta a többi, Orbán Viktor kivégzését szorgalmazó kommentelő tiszás társát. De az is lehet, hogy csak igazodni próbálnak az új, még militánsabb, szélsőségesebb vonalhoz, bizonyítva pártos elkötelezettségüket, hisz Ukrajnából egyre-másra érkeznek az Orbán Viktort és családját életveszélyesen megfenyegető, a likvidálását kilátásba helyező nyílt üzenetek, köztük személyesen a maffiaállam törpe diktátorától.

Írhatnánk, hogy a sok tiszás fenyegetőzésnek a Repül a nehéz kő, ki tudja hol áll meg szindróma beteljesedése lehet a vége. De felesleges ilyesmit írni, mert ezt pontosan tudják Magyar Péterék. Éppen ezért csinálják.

Totális kampányháborút akarnak ránk ereszteni, és közben abszurd módon még áldozati pózba is vágják magukat. Az emberek viszont látják, hogy a mocskos fideszezésre soha nem reagál a konzervatív oldal mocskos tiszázással, ahogy a nyíltan brutális fenyegetések is csak az egyik fél részéről záporoznak. 

Levonják a szavazók a konzekven­ciát: egyre idegesebb a szektavezér. Nagy bajban lehet ugyanis, ha ilyen nyíltan kell bevetnie már több héttel a választás előtt a legdurvább, legaljasabb eszközöket.

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
