idezojelek
A Helyzet

A Tisza háborúja

Nem örvendezik rajta, csak mint tényt szögezi le trágárul a véleményét, de nem is lehet azt állítani, hogy túl bánatos lenne a kilátásoktól.

Megyeri Dávid
Cikk kép: undefined
Magyar Péter Tisza Párt orosz-ukrán háború 2026. 04. 10. 5:00
0
Kedvező fejlemény, hogy Magyar Péter már meg sem próbálja letagadni, hogy hatalmas nagy háborút jósolt egy magánbeszélgetés tanúsága szerint. Nem örvendezik rajta, csak mint tényt szögezi le trágárul a véleményét, de nem is lehet azt állítani, hogy túl bánatos lenne a kilátásoktól. A Tisza nevű, Brüsszel által szigorúan ellenőrzött, korlátozott létszámú pártimitáció vezére most is szidalomözönt zúdít a gyűlölt Orbán-kormányra, ám érdekes módon nem áll elő a szokásos összeesküvéses sztereotípiáival. Ukrán Péter tőle szokatlanul nem gyanúsít mesterséges intelligencia felhasználásával, manipulált felvétel barkácsolásával és arra sem hivatkozik, hogy biztosan összevágták a hanganyagot. Na, persze most sem bújik ki a bőréből, s legalábbis e tekintetben a skizofrénia sem hatalmasodik el rajta, mivel – hozva a formáját – kígyót-békát összehord a kabinetről. Tudathasadásosan úgy fogalmaz: „Három nappal az országgyűlési választás előtt a Fidesz végső kétségbeesésében még egyszer, ezredjére is megpróbálkozik a hazug háborús propagandával”. Utána jönnek a különböző rutinszerű rágalmak, ám mint Bodóné, másról beszél, amikor a bor árát kérik. Nem bontja ki az igazság minden részletét, így tudatlanságban hagyja a jámbor polgárt, ugyan miben hazudik a Fidesz a háborúpárti önvallomása kapcsán?

Azt is mondja a dühöngő tiszás nemzetvezető, hogy az a kormány hazudik, amely „évek óta háborús pszichózisban és riogatásban tartja az országot”. Itt azért álljunk meg egy szóra. Mi ebben a hazugság? Ha mondta, hogy hatalmas háború lesz, akkor igaz, nem? Még a legelvakultabb tiszás őrjöngők sem tehetnek úgy, mintha mást hallanának a hangfelvételen. Szomorúan be kell látniuk a szektatagoknak és személyesen Péter testvérnek is, hogy a „Letagadni a csillagot is az égről” rágalomprojekt sem mindig vethető be. A porond közepén ülő elefántról nem lehet kijelenteni a nevetségessé válás veszélye nélkül, hogy nincs ott.

Hát akkor ki tartja hazugságban az országot? Az, aki felelős módon felhívja a figyelmet a szomszédunkban dúló orosz–ukrán háború óriási veszélyeire, vagy aki sunyin bagatellizálja és letagadja még a létét is? Nem az, aki hazug farizeus módon képes azt szajkózni, hogy marhaság, miszerint az európai vezetők háborút akarnak, miközben főnökének, a szélsőbaloldalivá váló Manfred Weber néppárti elnöknek az az álma, hogy európai katonákat küldjenek Ukrajnába? Még meg is skandáltatta a csápolókat a gyűlésein, hogy nem akarnak háborút, meg hogy nem lesz háború, mialatt tudta, milyen gyilkos harcok folynak az országhatártól pár száz kilométerre és tudta azt is, miként vélekedik erről ő maga.

De őszintén: ki az a bárgyú puputeve, aki elhiszi, hogy nincs háború, miközben a hírműsorok másról sem szólnak, mint a drámai események eszkalációjáról? Még „No war” táblákat is emelgetnek a szektaösszetartásaikon, amiről talán azt hiszik, hogy nincs háborút jelent.

Emberi ésszel felfoghatatlan amúgy, miként lehet azt a kormányfőt vádolni háborúpártisággal, aki mindent megtesz a háborúzó felek kibéküléséért és Brüsszel nagy felháborodását kiváltva nyíltan elutasít minden pénzügyi és katonai támogatást, ami a békét hátráltatná?

Hát persze, hogy kellene a háborúszomjas uniós latorcsapatnak egy tiszás kormány, hisz a gagyivezér egy füttyentésükre besomfordálna a háborúpárti Zelenszkij-ajnározók meleg akoljába. Ő lenne az első, aki deklarálná, hogy Kijevnek, Tiszának egy a hangja. A legelborultabb agyú tiszás aktivisták pedig a leleplező felvétel után csupán egyet tehetnek: elmehetnek vezérük ellen tüntetni a saját kampánygyűléseikre.
 

 

idezojelekglobalista hálózat

idezojelekkormány

idezojelekAmerika

idezojelekolasz

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

idezojelekértelem

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
