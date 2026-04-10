A Tisza háborúja

Kedvező fejlemény, hogy Magyar Péter már meg sem próbálja letagadni, hogy hatalmas nagy háborút jósolt egy magánbeszélgetés tanúsága szerint. Nem örvendezik rajta, csak mint tényt szögezi le trágárul a véleményét, de nem is lehet azt állítani, hogy túl bánatos lenne a kilátásoktól. A Tisza nevű, Brüsszel által szigorúan ellenőrzött, korlátozott létszámú pártimitáció vezére most is szidalomözönt zúdít a gyűlölt Orbán-kormányra, ám érdekes módon nem áll elő a szokásos összeesküvéses sztereotípiáival. Ukrán Péter tőle szokatlanul nem gyanúsít mesterséges intelligencia felhasználásával, manipulált felvétel barkácsolásával és arra sem hivatkozik, hogy biztosan összevágták a hanganyagot. Na, persze most sem bújik ki a bőréből, s legalábbis e tekintetben a skizofrénia sem hatalmasodik el rajta, mivel – hozva a formáját – kígyót-békát összehord a kabinetről. Tudathasadásosan úgy fogalmaz: „Három nappal az országgyűlési választás előtt a Fidesz végső kétségbeesésében még egyszer, ezredjére is megpróbálkozik a hazug háborús propagandával”. Utána jönnek a különböző rutinszerű rágalmak, ám mint Bodóné, másról beszél, amikor a bor árát kérik. Nem bontja ki az igazság minden részletét, így tudatlanságban hagyja a jámbor polgárt, ugyan miben hazudik a Fidesz a háborúpárti önvallomása kapcsán?

Azt is mondja a dühöngő tiszás nemzetvezető, hogy az a kormány hazudik, amely „évek óta háborús pszichózisban és riogatásban tartja az országot”. Itt azért álljunk meg egy szóra. Mi ebben a hazugság? Ha mondta, hogy hatalmas háború lesz, akkor igaz, nem? Még a legelvakultabb tiszás őrjöngők sem tehetnek úgy, mintha mást hallanának a hangfelvételen. Szomorúan be kell látniuk a szektatagoknak és személyesen Péter testvérnek is, hogy a „Letagadni a csillagot is az égről” rágalomprojekt sem mindig vethető be. A porond közepén ülő elefántról nem lehet kijelenteni a nevetségessé válás veszélye nélkül, hogy nincs ott.

Hát akkor ki tartja hazugságban az országot? Az, aki felelős módon felhívja a figyelmet a szomszédunkban dúló orosz–ukrán háború óriási veszélyeire, vagy aki sunyin bagatellizálja és letagadja még a létét is? Nem az, aki hazug farizeus módon képes azt szajkózni, hogy marhaság, miszerint az európai vezetők háborút akarnak, miközben főnökének, a szélsőbaloldalivá váló Manfred Weber néppárti elnöknek az az álma, hogy európai katonákat küldjenek Ukrajnába? Még meg is skandáltatta a csápolókat a gyűlésein, hogy nem akarnak háborút, meg hogy nem lesz háború, mialatt tudta, milyen gyilkos harcok folynak az országhatártól pár száz kilométerre és tudta azt is, miként vélekedik erről ő maga.