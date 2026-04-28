Köp a jogállamra

A történelemből számos ilyen szélsőséges mozgalmat ismerünk, amelynek mozdonyán nem volt fék. Robespierre-ék addig akasztgattak, míg végül elfogytak. A Tanácsköztársaság 133 nap után bukott meg. Ha Magyar Péter koncepciós pereket vezényel, olyan tüntetéshullámot kap, amihez képest 2006 ősze babazsúr volt. Akkor 133 napig sem húzzák.