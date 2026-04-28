Forradalmi felhívás május elsejére

Chorin Ferenc. Forrás: Tőzsdemúzeum.hu

Peyer Károly szocialista képviselő vezetésével megérkeznek egy nap múlva a salgótarjáni küldöttség tagjai, akiket a kereskedelmi minisztériumban Walko Lajos tárcavezető fogad és Vass József népjóléti miniszter is jelen van ― közli a Budapesti Hírlap április 29-én. Vass József „szintén végighallgatta a küldöttség panaszait és ígéretet tett arra nézve, hogy a népjóléti minisztérium is segítő kezet fog nyújtani a bányászok nehéz helyzetének enyhítésére. Sajnos a miniszterek nem ígérhették a viszonyok gyors és gyökeres megváltoztatását, de ígéretet tettek arra nézve, hogy mindent el fognak követni a szénválság megszüntetésére és így közvetve a munkásság jólétének lehetővé tételére, másrészt a munkásság pillanatnyi szükségleteinek kielégítésére.”

Walko „hangoztatta, hogy az egész szénvilágpiac válsággal küzd jelenleg és ezért nehéz a magyar szénbányászat helyzete is. Ígéretet tett azonban arra nézve, hogy a munkásság kérelmeit a lehető legjobb akarattal fogják elintézni, a külföldi szénbehozatalt csökkenteni fogják, a MÁV, amennyire csak lehet, belföldi szenet fog használni és addig is, amíg a szénválság megenyhül, a szénbányász munkásságot útépítéssel fogják foglalkoztatni, hogy legalább a létminimumot megkereshessék.” A küldöttség nincs teljesen megelégedve, de belátó:

a miniszterek válaszát tudomásul vették és ma este már haza is utaztak, hogy a bányászoknak beszámoljanak kiküldetésük eredményeiről.

Éljen május elseje!

Május 1. előtt meglehetősen nagy a nyugtalanság, „mert a kommunisták Moszkvából határozott utasítást és nagy összegű pénzt kaptak, hogy május 1-én meg kell mozgatni a világot” ― írja a Budapesti Hírlap április 29-én. Valami baj lehet a Szovjetunióban, „mert szerte az egész világ minden vörös ügynöksége megkapta az utasítást, hogy május 1-ét emlékezetessé kell tenni. Forradalmat akarnak kiugrasztani Lengyelországban, Romániában, Franciaországban, Portugáliában és lehetőleg erős zűrzavart minden más országban. Határozott utasítás ment Moszkvából arra nézve is, hogy egyes kellemetlen vezető politikusok elleni merényletekkel kell megszentelni a napot. Az egyéni terror rendszere május 1-én lép életbe, s Moszkva erősen bízik benne, hogy sikerül valami olyan szenzációt idézni föl, amellyel egy időre ismét erőre kaphat.”