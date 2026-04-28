Forradalmi felhívás május elsejére

A sztrájkba lépő salgótarjáni bányászok delegációt küldenek Budapestre, mivel megélhetésük veszélybe került. A kormány segítséget ígér, ám Walko Lajos kereskedelemügyi miniszter hangsúlyozza: az egész szénvilágpiac válsággal küzd, ezért nehéz a magyar szénbányászat helyzete is. A kommunisták a Szovjetunióból forradalmi események kirobbantására kapnak utasítást május elsejére. A Magyarországi Szocialista Munkáspárt vezetőit ismét őrizetbe veszik, majd fogházra ítélik vezérüket, Vági Istvánt. Húszmillió dolláros kölcsönből beruházási programról dönt a Fővárosi Közgyűlés.

Megyeri Dávid
2026. 04. 28. 5:10
Chorin Ferenc. Forrás: Tőzsdemúzeum.hu 

Peyer Károly szocialista képviselő vezetésével megérkeznek egy nap múlva a salgótarjáni küldöttség tagjai, akiket a kereskedelmi minisztériumban Walko Lajos tárcavezető fogad és Vass József népjóléti miniszter is jelen van ― közli a Budapesti Hírlap április 29-én. Vass József „szintén végighallgatta a küldöttség panaszait és ígéretet tett arra nézve, hogy a népjóléti minisztérium is segítő kezet fog nyújtani a bányászok nehéz helyzetének enyhítésére. Sajnos a miniszterek nem ígérhették a viszonyok gyors és gyökeres megváltoztatását, de ígéretet tettek arra nézve, hogy mindent el fognak követni a szénválság megszüntetésére és így közvetve a munkásság jólétének lehetővé tételére, másrészt a munkásság pillanatnyi szükségleteinek kielégítésére.” 

Walko „hangoztatta, hogy az egész szénvilágpiac válsággal küzd jelenleg és ezért nehéz a magyar szénbányászat helyzete is. Ígéretet tett azonban arra nézve, hogy a munkásság kérelmeit a lehető legjobb akarattal fogják elintézni, a külföldi szénbehozatalt csökkenteni fogják, a MÁV, amennyire csak lehet, belföldi szenet fog használni és addig is, amíg a szénválság megenyhül, a szénbányász munkásságot útépítéssel fogják foglalkoztatni, hogy legalább a létminimumot megkereshessék.” A küldöttség nincs teljesen megelégedve, de belátó:

a miniszterek válaszát tudomásul vették és ma este már haza is utaztak, hogy a bányászoknak beszámoljanak kiküldetésük eredményeiről.

 

Éljen május elseje! 

Május 1. előtt meglehetősen nagy a nyugtalanság, „mert a kommunisták Moszkvából határozott utasítást és nagy összegű pénzt kaptak, hogy május 1-én meg kell mozgatni a világot” ― írja a Budapesti Hírlap április 29-én. Valami baj lehet a Szovjetunióban, „mert szerte az egész világ minden vörös ügynöksége megkapta az utasítást, hogy május 1-ét emlékezetessé kell tenni. Forradalmat akarnak kiugrasztani Lengyelországban, Romániában, Franciaországban, Portugáliában és lehetőleg erős zűrzavart minden más országban. Határozott utasítás ment Moszkvából arra nézve is, hogy egyes kellemetlen vezető politikusok elleni merényletekkel kell megszentelni a napot. Az egyéni terror rendszere május 1-én lép életbe, s Moszkva erősen bízik benne, hogy sikerül valami olyan szenzációt idézni föl, amellyel egy időre ismét erőre kaphat.” 

A Magyarországi Szocialista Munkáspárt vezetőit ismét őrizetbe veszik ― ad róla hírt a Pesti Hírlap április 30-án. Azt közlik: „Alig néhány hete bocsátották szabadon az ügyészség fogházából Vági Istvánt és társait, a szocialista munkáspárt vezetőit, miután előzőleg eljárást folytattak ellene kommunista üzelmek miatt. Szabadon bocsátásuk alkalmával azonban illetékes helyen nyomatékosan figyelmeztették Vági Istvánt társaival egyetemben, hogy tartózkodjék ezentúl bármilyen propagandától is, mert ellenkező esetben a legerélyesebb eszközökkel torolják meg.” A figyelmeztetés nem hatott, mivel kiadtak egy húszoldalas időszaki lapot Szocialista Munkás címmel, olyan cikkekkel, „amelyekben rendkívül heves, alaptalan támadásokat intéztek a kormány ellen.”

Megállapították továbbá, hogy a belügyminisztérium szükséges engedélye nélkül jelent meg. Május elsején már arról tudósítanak a lapok: Vágit nyolchavi fogházra ítélte a bíróság. 

Hatalmas, húszmillió dolláros beruházási programot fogad el a Fővárosi Közgyűlés ― számol be róla a Friss Ujság április 29-én. Mint írják, „Az interpellációk után a közgyűlés folytatta a beruházási program tárgyalását. Büchler József Éber Antallal vitatkozik, s azt bizonyítja, hogy a kölcsönre égető szükség van és Budapest csak úgy boldogul, ha a dolgozók javára áldozatokat hoznak.” A szocialista képviselő, azaz Büchler álláspontja érvényesül végül a közgazdasági író véleményével szemben. „Tíz óra már jóval elmúlt, amikor az elnöklő polgármester fölteszi a kérdést: elfogadja-e a közgyűlés a beruházási programot. A közgyűlés a beruházási programot elfogadta.” 

Borítókép: A László-táró Salgótarján Inászó településrészén egy 1900-as felvételen (Forrás: Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége) 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
